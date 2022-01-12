美股今年開局動盪 散戶繼續貫徹逢低買入策略

由於聯準會轉向鷹派，帶來美債殖利率上升，並造成科技股及成長股今年下挫。不過，這並不影響美股散戶持續他們貫有的投資策略—逢低買入。

本周這一策略似乎開始發揮作用。周一 (10 日) 那達斯克指數在下挫近 3% 之後，從下午時段開始反攻彌補多數損失，周二更是轉為上漲。

TD Ameritrade 的首席市場策略師 JJ Kinahan 表示，逢低買入在過去 8-10 年非常成功，人們在四處尋找投資機會後，認為美股還是最佳選擇。

Kinahan 指出，去年 12 月因為最後一周拋售，其客戶成為淨賣家，但是本月以後，又重新開始購買。

交割公司 Apex Clearing 指出，今年最繁忙的一天是 1 月 5 日，當時標普 500 指數下跌約 2%，買入賣出比率卻高達 1.91。公司發言人表示，第二天又見到類似的下挫，散戶投資人再次成為淨買家。

不過，與先前買進的情況稍有不同，投資人這次買進的標的鎖定優質股票，特別是特斯拉 (TSLA-US)、蘋果 (AAPL-US) 等股票，以及科技為重點的槓桿 ETF。

Vanda 投資研究公司分析師 Giacomo Pierantoni 指出，散戶繼續大量購買大型科技股與 ETF，但他們已經停止購買所有投機性資產，例如加密貨幣和高度投機性股票。

美國銀行證券分析師表示，零售客戶和避險基金上周是美國股票的買家，淨買入約 5 億美元，相較之下，標普 500 指數下跌 1.9%。與此同時，銀行的機構客戶今年年初資金流出量為 2021 年 1 月中旬以來最大。