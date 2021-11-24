是方攜IBM擴大雲端合作 推台灣直連服務

是方 (6561-TW) 今 (24) 日表示，與 IBM 合作推出 IBM Cloud 直連服務，提供更快速、便捷的 7x24 混合雲服務，協助國內企業客戶擴大雲端事業版圖，雙方也是繼去年初在香港展開 IBM Cloud 網路接入服務後，再推出台灣直連服務。

是方表示，為了提升企業連接 IBM Cloud 的網路品質、保障企業資料傳輸安全、符合企業資料保護法規與規範，與 IBM 合作提供 IBM Cloud 直連服務，台灣企業客戶可經由是方全球骨幹節點，享有安全、高速、低延遲的私有網路連線品質，直接存取企業位於 IBM Cloud 的各種雲服務。

IBM 大中華區雲端事業部公有雲技術總監陳威皓表示，IBM 在全球擁有超過 60 座雲端資料中心，提供完整安全的企業多雲、混合雲、私有雲應用解決方案，也是目前全球主流公有雲業者中，唯一全資料中心均提供高效能裸機訂閱的雲服務供應商。

是方雲端交換中心 (CCX) 打造一站式直連國際雲平台服務，滿足客戶混合雲基礎架構需求，強化企業全球市場布局，總經理劉耀元指出，公司在全球有超過 30 個骨幹節點並相互連接，旗下 3 座機房位居東亞網路樞紐，企業客戶可透過是方網路優勢，直連 IBM Cloud 的雲端應用服務。

據研調機構 RightScale 2021 年雲端現狀調查報告顯示，有 92% 企業選擇採用混合雲策略，換言之，企業面對世界數位轉型浪潮，如果僅上雲不夠，採用混合雲策略才能有效幫助企業邁向國際市場。

IBM 也針對全球雲端運算市場做出最新調查，對來自全球 47 個國家、28 個產業、約 7200 位高階主管進行訪談，其中包括 143 家台灣企業，據資料顯示，企業對雲端運算架構需求發生重大變化，混合雲、多雲成為企業 IT 架構的主要選擇，2021 年僅有 3% 企業仍採用單一私有雲或公有雲架構，比例也從 2019 年的 29% 快速驟減。