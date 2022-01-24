12月製造業生產指數連二十三紅達陣 Q4、去年同寫新高

經濟部統計處今 (24) 日公布去年 12 月工業生產指數 142.45，年增 9.98%，改寫歷史新高；由於半導體接單強勁，加上供應鏈失衡逐漸紓緩，推升製造業生產指數達 145.94，續創歷年單月新高，年增 10.57%，連 23 紅達陣，第 4 季及全年同創歷史新高紀錄。

根據統計，去年 12 月製造業生產指數 145.94，創單月新高，年增 10.57%，為連續第 23 個月正成長；第 4 季製造業生產指數 141.04，亦為歷年單季新高，年增 11.54%；全年生產指數 133.62，同創歷年新高，年增 14.06%。

從行業別分析，經濟部指出，在資訊電子產業方面，12 月電子零組件業生產指數創歷年單月新高，年增 19.87%，為推升製造業生產成長的主要貢獻，主因疫情加速企業數位轉型，5G、高效能運算、物聯網及車用電子等相關晶片接單暢旺，帶動晶圓代工產能滿載。

此外，電腦電子產品及光學製品業指數續創歷年單月新高，年增 6.47%，經濟部說明，主要因為雲端資料服務需求熱絡，以及廠商擴增國內產能，加上供應鏈缺料問題緩解，部分訂單遞延生產。

傳統產業方面，受國內部分烯烴廠停機定檢、鋼廠產線維修，加上汽車晶片短缺影響，廠商生產動能趨緩，導致化學原材料業、基本金屬業、汽車及其零件業分別年減 2.20%、1.75% 及 9.32%。

機械設備業則因全球景氣穩步成長，廠商擴大設備投資，半導體、5G 相關產業、自動化等設備需求續增，加上國內科技大廠擴廠挹注，指數創下歷年單月新高紀錄，年增 5.38%。

展望未來，經濟部表示，隨各國積極推展疫苗接種、數位創新科技應用持續，以及主要國家擴大基礎建設刺激，全球經貿復甦步調將延續，加上農曆春節前備貨效應，有助提升我國製造業生產成長動能，不過，全球籠罩在變種病毒及供應鏈失衡風險中，恐減緩經濟成長力道，需密切觀察衝擊，並妥為因應。