台積電超車輝達重奪半導體王寶座 躍升全球市值第八大

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 法說釋出展望令市場驚艷，帶動 ADR 13 日、14 日股價接連改寫收盤新高，根據 Bloomberg Market 數據顯示，台積電最新市值已達 7294 億美元，超越波克夏 (BRKA-US) 7221 億美元、輝達 (NVDA-US) 6713 億美元，重奪全球半導體王寶座，並躍升全球市值第八大企業。

法說會前夕，就有多家外資相繼上調目標價，隨著台積電法說釋出的營運成績單及展望均優於市場預期，更多外資跟進調升目標價，目前外資圈對台積電最高價格上看 1035 元，最多外資看好股價將衝破 800 元大關。

外資看好，台積電 2024 年營收將較 2020 年翻倍成長，更有外資預期台積電至 2024 年，每年獲利將衝破兆元大關。

除去年第四季、全年獲利再創新高，台積電並預估，今年第一季營收將達 166-172 億美元，季增 5.4-9.2%，續寫新猷，雙率也均將較去年第四季成長，營運淡季不淡。

就整體產業來看，台積電預估今年晶圓代工產業將成長近 2 成，台積電則將持續優於產業平均、營收估年增 24-29%，並將長期毛利率目標提升至 53% 以上，釋出未來幾年營收年複合成長率將達 15-20% 的展望。

台積電也大舉調升今年資本支出，金額達 400-440 億美元，相較去年 300 億美元大增 33-46%。

今年第一季營收並可望再創高，也大幅調升今年資本支出，並釋出長期毛利率維持 53% 以上，及上調未來幾年美元營收年複合成長率至 15-20% 等樂觀展望，激勵台積電 ADR 早盤強勢衝高，