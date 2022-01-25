110年11、12月統一發票開獎 千萬特別獎31150905

110 年 11、12 月期統一發票今 (25) 日開獎，特別獎號碼為「31150905」，八位數號碼全部相同者可獲得獎金 1000 萬元，200 萬元特獎號碼為「28564531」，本期中獎發票自今年 2 月 6 日開始兌領，期限至 5 月 5 日止。

11、12 月期統一發票中獎號碼已經開出，特別獎 (1000 萬元)「31150905」；特獎 (200 萬元)「28564531」；頭獎 (20 萬元) 3 組分別為「05754219」、「52891675」、「45327106」。

發票號碼與頭獎末 7 碼相同可獲二獎 4 萬元、三獎 1 萬元、四獎 4000 元、五獎 1000 元，與頭獎號碼末 3 位相同者則各得獎金 200 元。

此外，財政部增開六獎 1 組為「252」，末 3 碼與增開獎號相同者可各得獎金 200 元。

日前經常有民眾統一發票中獎，卻忘記在領獎期限內兌領或遺失紙本發票等情事，讓即將入袋的獎金飛走，財政部呼籲民眾，消費可使用手機條碼儲存雲端發票或運用已歸戶至手機條碼的各式載具儲存雲端發票，並於開獎當月 25 日前到「財政部電子發票整合服務平台」網站完成領獎帳戶設定，系統除了自動對獎外，獎金還會自動匯入指定金融帳戶。