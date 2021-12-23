11月製造業生產指數連二十二紅 改寫歷年單月新高

經濟部統計處今 (23) 日公布 11 月工業生產指數，在新興科技應用、數位科技轉型帶動下，11 月工業生產指數達 137.86，改寫歷史次高，製造業生產指數則創歷史新高，達 141.16，月增 2.89%、年增 13.13%，連二十二紅，累計前 11 個月製造業生產指數達 132.6，年增 14.51%。

從行業別分析，統計處指出，電子零組件業在 5G、高效能運算、車用電子等帶動晶圓代工、IC 產能滿載，加上大尺寸工控、醫療等面板需求延續下，指數達 175.43，年增 20.06%，續寫歷史次高，其中，11 月半導體積體電路業指數達 201.11，年增 20%，同創歷年單月次高，也為連續第 25 個月雙位數成長。

電腦電子產品、光學製品業方面，則在雲端資料服務、消費性電子產品需求續強，加上廠商擴增國內產能、供應鏈缺料緩解讓部分訂單遞延至本月，11 月指數達 203.87，年增 13.21%，創歷年單月新高。

傳統產業也受惠全球經濟穩健成長，加上去年同期部分廠商產線歲修，比較基期偏低，機械設備業、基本金屬業、化學原材料業分別年增 19.16%、8.49%、3.19%，汽車及其零件業則受晶片短缺、重型柴油車六期排放標準實施抑制下，呈現年減 1.38%。

展望未來，統計處預期，隨著全球疫苗接種率逐漸提高，加上新興科技應用及企業數位轉型持續、農曆春節前備貨需求釋出下，我國製造業生產動能可望延續，估 12 月製造業生產指數將月增 0.3%-2.3%、年增 7.3%-9.4%，全年則估年增 13.8%-14%。