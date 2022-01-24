首批默沙東新冠口服藥運抵台灣 具重症風險因子確診者適用

國內本土疫情持續升溫，默沙東藥廠研發的抗病毒藥物莫納皮拉韋 (Molnupiravir)，本月稍早已通過我國 EUA (緊急使用授權)，首批藥物今 (24) 日上午已由長榮航空運抵桃機，指揮中心採購最多 1 萬份，將用於治療具有重症風險因子的輕度至中度成人確診者。

台灣自購默沙東 COVID-19 口服藥，第一批由長榮航空 BR-641 貨機承運，今日清晨 5 點 18 分運抵台灣，據悉，原本航班應於昨 (23) 日抵達，但受美國 5G 新技術上線影響，航班多次異動，延遲至今晨運抵桃園機場。

事實上，指揮中心原先預估首批默沙東口服藥最快要到春節後才能運抵台灣，不過，指揮官陳時中透露，年前一定運來，確實較預估時間提早很多，可望為此波本土疫情帶來曙光，目前亞洲地區中僅有日本取得莫納皮拉韋藥物。

至於哪些患者可先使用莫納皮拉韋治療？指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳日前表示，默沙東口服藥主要適用於發病 5 天內、具有重症風險因子，且臨床上不適用其他治療方式的成人輕度至中度 COVID-19 確診者，用藥的病人應確實完成 5 天療程，並於治療結束後依規定接受隔離，以提高病毒清除率，降低傳播可能性。

所謂「重症風險因子」包括 60 歲以上或罹患糖尿病、肥胖、慢性腎病、嚴重心臟病、慢性阻塞性肺病、癌症等民眾。

Omicron 傳染力強，桃園遠雄自貿港區及高雄港區本土確診不斷擴大，兩地市政府皆已廣設社區快篩站，若民眾出現呼吸道症狀就醫，一律都要採檢或快篩。