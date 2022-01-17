台灣半導體設備6000億元靠進口 蔡英文：將推動半導體設備國產化

總統蔡英文今 (17) 日表示，台灣半導體產業在全球居領先地位，不過，台灣晶圓廠去年設備投資約新台幣 7000 億元，其中有 6000 億元是採購國外設備，政府將攜手台灣電子設備協會與產業，進一步推動半導體設備國產化。

蔡英文今日上午接見「台灣電子設備協會理事長等幹部」表示，台灣要如何把握半導體產業蓬勃發展的時機，進一步推動半導體設備國產化，是政府的政策與未來努力方向，也是協會重要的目標，期望透過雙方合作，讓電子設備產業更具國際競爭力。

蔡英文指出，半導體產業是國家政策非常重要的一個項目，非常期待半導體業者使用的設備，都可以達一定百分比程度的國產化，藉由串聯整個產業，共同推動台灣半導體設備產業升級。

蔡英文提及，台灣設備廠商很多是中小企業，在推動研發時，常常會面臨資源限制，政府會全力透過政策資源來支持大家，鼓勵業者投入半導體設備開發，成為業者最好的靠山。

蔡英文引用數據，表示台灣半導體設備 2020 年產值約新台幣 907 億元，2021 年透過廠商、協會和政府共同努力，成長至 1167 億元，年增 28.7%，希望未來可以更好。

若從台灣半導體產業整體投資來看，去年台灣半導體晶圓廠投資約新台幣 1 兆元，設備投資占 7 成，約為新台幣 7000 億元，其中有 6000 億元是採購國外設備，也凸顯國內設備業者還有很大的成長空間。

蔡英文也指出，協會對於推廣臺灣設備業者進入國際市場，也有很多重要進展，包括和日本大分、熊本縣的產業聚落簽署合作備忘錄，建立策略夥伴關係，也透過每年商談媒合會，促進國內業者如公準 (3178-TW)、千附 (8383-TW) 打入日本供應鏈，對此，總統也特別感謝協會努力。

展望未來，蔡英文期望將台灣打造成「亞洲高階製造中心」和「半導體先進製程中心」，關鍵策略就是推動外商設備製造在地化、先進封裝設備國產化。

此次與蔡英文會談的訪賓包括「社團法人台灣電子設備協會」理事長王作京及榮譽理事長葉勝發等人，由經濟部次長曾文生陪同，前來總統府晉見總統，總統府秘書長李大維也在座。