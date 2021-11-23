10月製造業生產指數連二十一紅 創歷年同期新高

經濟部統計處今 (23) 日公布 10 月工業生產指數，在全球經濟穩定復甦、終端需求續強下，10 月工業、製造業生產指數仍創歷年同月新高，其中，製造業生產指數達 136.72，月減 2.45%、年增 11.53%，連二十一紅，累計前 10 月製造業生產指數達 131.7，年增 14.62%。

從行業別分析，統計處指出，電子零組件業在 5G、高效能運算等應用需求帶動，加上大尺寸工控及商用面板需求延續增產下，指數達 168.54，年增 15.72%，創下歷年單月次高，僅次於上月，其中，10 月半導體積體電路業指數達 190.08，年增 14.72%，則創歷年同月新高，也為連續第 24 個月雙位數成長。

電腦電子產品、光學製品業方面，受儲存裝置需求續強、廠商擴增國內產能，加上虛擬實境裝置、汽車電子控制器生產續揚下，10 月指數達 185.13，年增 4.88%，也創下歷年同月新高。

傳統產業也隨全球景氣穩健復甦，終端需求持續增溫，主要類別均保持成長，其中，機械設備業、基本金屬業、化學原材料業、汽車及其零件業，年增幅分別達 25.05%、9.02%、2.71%、2.82%。

展望未來，統計處預期，隨著全球疫苗施打率提升，主要國家積極推動基礎建設，加上歐美年終採購旺季、農曆春節前備貨需求釋出下，我國製造業生產動能可望延續，估 11 月製造業生產指數將達 136.86-139.59、連二十二紅，月增幅落在 0.1%-2.1%，年增幅則落在 9.7%-11.9%。