美研判Omicron疫情開始消退 英國下大膽賭注宣布免戴口罩

美國疾病管制預防中心 (CDC) 周三 (19 日) 表示，從七日平均新增病例數來看，Omicron 在美國引發的新一波疫情似乎開始消退。英國同日宣布將解除英格蘭強制戴口罩等強制措施，大膽評估疫情已過高峰，將朝與病毒共存邁進。

美國 CDC 的官方追蹤數據顯示，美國七日平均新增病例在上周四 (13 日) 達到約 79.5 萬的高峰，數據已經開始下滑。不過之後適逢周末和國定假日，通報率較低，因此仍需謹慎看待數據。

Omicron 在美國的擴散情況似乎和南非、英國和法國相仿，都是染疫人數暴增後快速下降。紐約州州長侯可 (Kathy Hochul) 說：「希望這波快速增溫的冬季疫情可以終結。」

七日平均確診人數下降情形最明顯的地方，主要是東北部的紐約、紐澤西和馬里蘭。但美西仍有一些地區的病例數快速增加，例如新墨西哥、亞利桑那和猶他。

值得注意的是，雖然 Omicron 染疫者多為輕症，但美國住院率仍保持在逼近 16 萬人的高點，主因是感染人數眾多，而且意外感染的情況層出不窮。目前看來，此數據將保持在平穩水準，不久後可望下降。

英格蘭將放寬防疫限制，專家警告風險

無獨有偶，英國周三宣布英格蘭防疫 B 計畫在 1 月 26 日期滿後不再實施，代表之後不再強制民眾戴口罩或出示疫苗接種證明，而且即日起不再要求民眾居家辦公。

英國首相強生表示，官方數據顯示英國染疫人數已從高點下滑，「我們的科學家相信全英國這波 Omicron 疫情已經達到高峰... 這要拜加強劑和民眾落實 B 計畫之賜，現在我們可以轉向 A 計畫。」

英國放寬英格蘭防疫措施，1 月 27 日起免戴口罩。 (圖: AFP)

強生在 12 月 8 日實施居家防疫、疫苗護照和戴口罩等防疫措施，但相較於中國和香港奉行輕零政策、以及許多歐洲國家進入冬季後再次封城，英國防疫力道相對溫和。蘇格蘭、威爾斯、北愛爾蘭雖然自行實施比英格蘭地區更嚴格的防疫政策，但最近也開始放寬。

但科學家提醒民眾切勿自滿，並警告如果生活太快恢復正常，確診病例可能再次攀升。

包括白宮首席防疫顧問佛奇 (Anthony Fauci) 在內的專家認為，未來將朝與病毒共存的生活邁進，大多數已接種疫苗的人若染疫將出現輕中症，高風險群可透過輝瑞口服藥和單株抗體藥物 (monoclonal antibody infusions) 等療法加強。

然而疫情發展沒人敢說得肯定，佛奇最近接受德國明鏡爭刊訪問時表示，未來仍會出現疫情「悶燒」的情況，特別是在低所得、低疫苗接種率的地方。他說：「不難想像，新的變種病毒可能擁有更高傳染力和高度嚴重性。」