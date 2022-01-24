疫情導致超商大量缺工 美當局呼籲民眾勿多買

在 Omicron 變種病毒持續蔓延的情況下，勞動力大受影響，包含工廠、雜貨店等地方的人力嚴重不足，美國食品供應鏈再次面臨壓力。美國當局也因此呼籲，民眾在購物時不要過度拿取，應把物資留給真正需要的人。

食品業高管和分析師在近期紛紛警告表示，勞動力短缺的情況仍將持續數週或數月，加劇了供應和運輸中斷的問題，也導致部分食品短缺。

紐約州一家連鎖超市 Stop & Shop 的產品經理 Eddie Quezada 表示，Omicron 變種病毒所造成的衝擊比以往任何一波疫情都更加嚴重，他所管理的員工中，每 5 人就有 1 人在 1 月初染疫。他說，送貨也受到了打擊，他表示本月初他訂購的 48 箱草莓中，只收到了 17 箱。「如今的運營受到骨牌效應衝擊。」Quezada 說道。

此外，另一家連鎖超商 Piggly Wiggly 經理人 Keith Milligan 也表示，在配送中心負責商品整理、卸貨的人員中，有 3 分之 1 都在 1 月初因染疫而請假。司機和人員短缺問題至今沒有得到改善，該公司難以按時將食品送到商店，冷凍蔬菜和罐裝餅乾的庫存量低落。

根據市場研究公司 IRI 的數據顯示，截至 1 月 16 日當週，美國零售商的食品庫存量僅有 86%，低於去年夏天和疫情爆發前 90% 以上的水準。其中，運動飲料、冷凍餅乾和冷藏麵團的存貨特別低，庫存量在 60% 至 70% 之間。從地區來看，阿拉斯加和西維吉尼亞等州的庫存較低。

對此，DC 的國土安全和緊急事務管理局 (HSEMA) 在推特中呼籲，如果民眾至雜貨店準備冬季採購，請只買需要的，並留一些給別人。部分商店由於國家供應鏈問題，貨架空蕩，如今並不需要購買比平時更多的物資。