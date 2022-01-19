派樂騰器材漲價 營收獲利預期上升 但小摩依舊搖頭

美國健身器材公司派樂騰 (Peloton) 調漲產品售價，但漲價後對營收和獲利的提振並未改變分析師對該股的看法。

考量到派樂騰面臨的挑戰，摩根大通證券的分析師 Andrew Boone 重申對該股「符合市場表現」 (PTON-US) 的評級。新冠疫情讓派樂騰產品的市場需求明顯提前發生，同時 1 月流量數據顯示，其網站訪客瀏覽月度次數下降，且本月迄今下降 15%。Boone 研究報告指出，他必須等到更好的切入點才會推薦購買該股。

派樂騰週二下跌 3.51%，收每股 30.23 美元，盤中觸及 29.11 美元，創 52 週新低點。

派樂騰調漲初代 Bike 和 Tread 產品價格，將 250 美元和 350 美元的交付和設置成本轉嫁消費者，並將漲價歸因於通膨和供應鏈成本上升。Boone 估計，此波漲價可能會讓 2023 會計年度營收和毛利上升約 1.5 億美元。

經漲價後，Bike 總售價為 1745 美元，Tread 總售價則上升至 2845 美元。

Boone 預期 2023 財年營收 49.5 億美元，較 2021 財年營收 40.2 億美元上升。2023 財年毛利率估計則由 2021 財年的 15.2 億美元上升至 22.9 億美元。

《CNBC》報導，派樂騰審查成本結構之際，也正努力裁員，可能在銷售疲弱的服裝部門裁員。

由於 2020 年的新冠疫情實施封鎖措施，令派樂騰需求激增，但此回 Omicron 變種株並未讓派樂騰再次嘗到甜頭。研究平台 Sentieo 追蹤的谷歌搜尋興趣顯示，截至 1 月 1 日「派樂騰」的全球搜尋 13 週移動均線較去年同期下降 30%。

由於 12 月需求放緩，Boone 在去年年末將派樂騰的評級自「優於市場」調降至「符合市場表現」。