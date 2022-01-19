派樂騰傳聘麥肯錫評估成本結構 可能裁員、收掉部分門市

根據 CNBC 周二（18 日）報導，新創健身器材公司派樂騰（Peloton）正聘請管理諮詢公司麥肯錫（McKinsey & Company）評估其成本結構，並傳出可能裁員、關閉部分門市，消息傳開後派樂騰盤中股價重挫逾 5%。

CNBC 根據獲得的一份錄音檔內容得知，派樂騰管理層討論可能的裁員計畫，尤其是銷售疲軟的服裝部門，派樂騰並未公布其服裝部門的收入。

派樂騰還計畫讓門市人員在人潮較淡的時候，負責客服電話業務，此外，一名高層在電話中表示，有 15 家門市在「淘汰線上」，截至去年 6 月 30 日止，派樂騰在美國、加拿大、英國、德國共營運 123 間展銷門市。

一位匿名員工受訪時表時表示，公司士氣處在歷來最低，也說公司發展得太快了。派樂騰對裁員與可能關店的消息並未立即回應置評請求，麥肯錫發言人則拒絕置評。

派樂騰股價在 2020 上漲逾 440% 後，去年下降 76%，然而這種跌幅一直延續到今年，截稿前，受消息影響，派樂騰 (PTON-US) 下跌 5.19%，每股暫報 29.72 美元，市值跌破 100 億美元，報 97.09 億美元。

近幾周一些華爾街分析師表示，預計派樂騰去年底消費季表現較弱，可能會再次下調年度業績預期。

BMO Capital Markets 分析師 Simeon Siegel 表示，派樂騰是一家擁有大量追隨者與優秀社群公司，但該公司發展的太快。

派樂騰財務長 Jill Woodworth 曾在去年 11 月初時表示，由於收入與新訂閱樹的成長速度自新冠疫情以來大幅放緩，公司正在尋求降低成本的方法，包括對招聘計畫進行調整、優化行銷支出與限制展銷門市發展。

從 1 月底開始，派樂騰將開始為其飛輪車和 Tread 跑步機的交付和組裝收取數百美元的費用，原因是通膨水準處於歷來高點，以及供應鏈成本上升，藉此減輕銷售放緩的獲利壓力。

派樂騰一直在虧損狀態，該公司曾表示在 2023 會計年度前，不會實現 EBITDA 獲利。