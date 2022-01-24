【袁志峰專欄】今周焦點是美聯儲議息

今日推介 - 中國鋁業 (2600), 上日收市 $4.68

1) 股市前景

中美股市連跌多日，但周五恒指基本持平，成交暢旺，板塊輪動明顯，消費及本地地產股做好，科技股回落。今年以來，恒指及恒生科指分別累漲 6.7% 及 3.5%，同期上証指數及深証成指分別跌 3.2% 及 5.6%，美國標指及納指分別跌 7.7% 及 12.0%。除去年超跌及低估值外，中國降息、人民幣匯率穩中有升和南向資金持續有序淨買入也是推動港股跑赢中美股市之原因。今周市場焦點將是美聯儲議息以及微軟，特斯拉和蘋果公布的季度業績。南向資金於周四起因春節假期而暫停交易。筆者預期港股可維持強勢至月底。

今天推介是中國鋁業 (2600) — 主要從事鋁土礦資源的勘探開採，氧化鋁、原鋁及鋁合金産品的生產及銷售。去年首 9 個月收入、盈利及每股盈利為 1949 億元 (人民幣 · 下同)、53.1 億元及 0.303 元，同比增長 46%、10.3 倍及 18.7 倍。股價自去年 12 月起見底回升，技術走勢良好。建議買入，目標價 5.15 元，止損價 4.45 元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指低開 55 點，早段曾倒升 30 點，隨後受壓回落，午後最多跌 228 點，尾市反彈，收報 24965 點，升 13 點或 0.1%。成交額按日減 14% 至 1542 億元，12 月份日均成交額 1175 億元。港股通南向資金淨買入約 20 億元，包括淨買入 9 億元美團 (3690)、6 億元騰訊 (700) 及 3 億元快手 (1024) 股份，淨賣出 3 億元藥明康德 (2359) 股份。1 月以來淨買入 342 億元，12 月淨買入 499 億元。全周計，恒指升 2.4%。

藍籌股 45 升 17 跌 2 持平。申洲國際 (2313)、海底撈 (6862) 及華潤啤酒 (291) 漲逾 4%，為升幅最大藍籌。其次是新世界發展 (17)、金沙中國 (1928) 及百威亞太 (1876) 升逾 3%。蒙牛乳業 (2319) 及信義玻璃 (868) 升近 3%。新鴻基地產 (16)、恒基地產 (12)、恒隆地產 (101)、安踏體育 (2020) 及李寧 (2331) 升逾 2%。瑞聲科技 (2018) 跌逾 5%，為跌幅最大藍籌。其次是阿里 (9988)、網易 (9999) 及舜宇光學 (2382) 跌逾 3%。匯豐 (5) 及藥明生物 (2269) 跌 2%。

恒生科指跌 0.4%，收報 5870 點，成份股 16 升 13 跌 1 持平。大型科技股漲跌不一，京東 (9618) 升逾 2%，阿里 (9988) 及網易 (9999) 跌逾 3%。攜程 (9961) 及同程旅行 (780) 升逾 7% 及 5%，為升幅最大成份股。金山軟件 (3888) 及聯想 (992) 漲逾 1%。瑞聲科技 (2018) 及汽車之家 (2518) 跌逾 5% 及 3%，為跌幅最大成份股。眾安在線 (6060) 跌逾 2%。全周計，恒生科指升 1.8%。

板塊方面，體育用品、本地地産、濠賭、啤酒、餐飲、黄金、煤炭及燃氣股跑赢大市，漲幅居前。青島啤酒 (168) 及華潤啤酒 (291) 升 7% 及 4%。九毛九 (9922) 及海底撈 (6862) 漲逾 6% 及 4%。紫金礦業 (2899) 及招金礦業 (1818) 升逾 4% 及 1%。兗礦資源 (1171) 及中煤能源 (1898) 升 5% 及 2%。華潤燃氣 (1193) 及新奥燃氣 (2688) 升近 3% 及 2%。

手機零件、航運、風電、教育、電動車、基建及電力設備股下跌，跌幅居前。中遠海控 (1919) 及東方海外 (316) 跌逾 4% 及 5%。龍源電力 (916)、新天綠色能源 (956) 及大唐新能源 (1798) 跌 3%-5%。中教控股 (839)、新東方 (9901) 及中國東方教育 (667) 跌 2%-4%。理想汽車 (2015) 及小鵬汽車 (9868) 跌逾 2% 及 1%。中交建 (1800)、中國中鐵 (390) 及中國鐵建 (1186) 跌逾 1%。

周五上証指數低開 0.2%，已接近全日高位，隨後輾轉回落，午後最多曾跌 1.1%，尾市回穩，收報 3522.57 點，跌 0.9%。深証成指跌 1.2%，科創 50 指數跌 1.2%。滬深兩市總成交約 9800 億元 (人民幣 · 下同)，為今年首次低於一萬億元，環比減少 1500 億元。滬深股通北向資金淨買入約 88 億元，1 月以來淨買入 428 億元，12 月淨買入 890 億元。全周計，上証指數基本持平，深証成指跌 0.9%。

3) 宏觀 / 行業訊息

國家發改委、工信部、商務部及市場監管總局等 7 部門發布《促進綠色消費實施方案》，提及加強違法違規等行為處罰約束，直播行業亦包括在內，須完善短視頻直播、直播帶貨等網絡直播標準，並打擊虛假廣告、數據流量造假等行為。(信報)

4) 個股訊息

中移動 (941) 公告，接到母公司中移動集團的通知，中移動集團於 1 月 21 日增持公司 1232 萬股 A 股，金額約 7.1 億元 (人民幣 · 下同)。此外，中移動集團計劃今年內擇機增持公司 A 股股份，累計增持金額介乎 30 億元至 50 億元，增持計劃未設置股份購買價格區間。(信報)

財經智庫 REDD 引述消息人士稱，廣東省政府計劃在 3 月 5 日全國兩會召開前，公布恒大 (3333) 債務重組框架。廣東省提議在法庭外重組恒大債務，並計劃將其境外債務及資產與境內重組分別處理，目標是通過出售恒大境外資產，包括在香港上市的恒大汽車 (708) 及恒大物業 (6666)，以助償還超過 1500 億元人民幣的境外債務；廣東省計劃向國資投資者出售恒大資產，或在 10 月以前公布詳細的資產重組方案。(信報)

長城汽車 (2333) 根據中國企業會計準則公布去年全年業績快報，期內歸屬於公司股東淨利潤為 67.82 億元 (人民幣．下同)，按年增 26.5%；每股盈利 0.74 元。期內，營業總收入 1363.17 億元，按年升 32.0%。(信報)



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