【袁志峰專欄】關注中國經濟數據

今日推介 - 中國建築 (3311), 上日收市 $9.69

1) 股市前景

周五港股下跌，但幅度不大，板塊輪動明顯，濠賭股做好，科技股回落，成交縮至均值。南向資金持續有序地流入港股，周五主要吸納快手 (1024)。今年以來，恒指、國指及恒生科指分別累漲 4.2%、3.9% 及 1.7%，而港股總市值只增加 2.7%，反映傳統大藍籌領漲。筆者估計港股跑赢中美股市之勢頭可持續至月底，但首季度前景仍然不確定，新冠疫情、美國加息及內房債務遺約是主要風險因素。中國今日公布 12 月及 2021 全年經濟數據，將是市場焦點。

今天推介是中國建築 (3311) — 公司主要在香港及澳門從事建築業務及在內地投資基建項目，2021 年度首 9 個月，收入按年增長 25.1%，經營溢利及應佔合營企業盈利約 83.72 億元，按年上升 18.2%。截至去 9 月底止，集團累計新簽合約額約 1050 億元，估計全年新簽合約額為 1400 億元，按年增長 26%。市場預測 2021 年度盈利 69.2 億元，按年升 15%。現價對應 2021 年預測市盈率 7.1 倍，估值合理。建議買入，目標價 11.0 元，止損價 9.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指低開 244 點，早盤弱勢震盪，最多曾跌 289 點，午後輾轉上揚，以全日高位收市，收報 24383 點，跌 46 點或 0.2%。成交額按日減 12% 至 1199 億元，12 月份日均成交額 1175 億元。港股通南向資金淨買入約 38 億元，包括淨買入 10 億元快手 (1024)、7 億元美團 (3690) 及 5 億元騰訊 (700) 股份，淨賣出 2 億元舜宇光學 (2382) 股份。1 月以來淨買入 213 億元，12 月淨買入 499 億元。全周計，恒指升 3.8%。

藍籌股 25 升 36 跌 3 持平。金沙中國 (1928) 及銀河娛樂 (27) 漲逾 7% 及 3%，為升幅最大藍籌。其次是信義玻璃 (868) 及中生製藥 (1177) 升 3%。石藥集團 (1093) 及友邦保險 (1299) 升逾 2%。藥明生物 (2269)、匯豐 (5)、恒生銀行 (11)、中銀香港 (2388) 升逾 1%。恒安國際 (1044)、李寧 (2331) 及碧桂園 (2007) 跌逾 3%，為跌幅最大藍籌。其次是招商銀行 (3968) 跌 3%。瑞聲科技 (2018) 跌 2%。安踏體育 (2020) 及創科實業 (669) 跌逾 1%。

恒生科指跌 0.5%，收報 5769 點，成份股 6 升 20 跌 4 持平。大型科技股普跌，阿里 (9988)、美團 (3690)、京東 (9618) 及百度 (9888) 跌逾 2%。快手 (1024) 漲逾 4%，為升幅最大成份股。其次是華虹半導體 (1347) 及阿里健康 (241) 升逾 3% 及 1%。嗶哩嗶哩 (9626)、微盟 (2013) 及萬國數據 (9698) 跌逾 5%、4% 及 3%，為跌幅最大成份股。攜程 (9961) 及同程旅行 (780) 跌逾 2% 及 1%。全周計，恒生科指升 4.8%。

板塊方面，醫藥、濠賭、航運、電動車、遊戲、航空及本地銀行股逆市上升，漲幅居前。4 大市值濠賭股升 3%-7%。東方海外 (316) 升逾 6%，中遠海控 (1919) 及太平洋航運 (2343) 升 2%。理想汽車 (2015) 及小鵬汽車 (9868) 升逾 4% 及 2%。心動公司 (2400)、IGG(799) 及家鄉互動 (3798) 升逾 2%。中國 3 大航空股漲逾 1%。

中資券商、教育、體育用品、煤炭及燃氣股跑輸大市，跌幅居前。中信証券 (6030) 及廣發証券 (1776) 跌逾 5% 及 4%，中金公司 (3908) 及招商證券 (6099) 跌逾 2%。中教控股 (839)、新東方 (9901) 及宇華教育 (6169) 跌 2%-3%。兗礦能源 (1171) 及中煤能源 (1898) 跌逾 2% 及 1%。中國燃氣 (384)、新奥燃氣 (2688) 及華潤燃氣 (1193) 跌 1%-2%。

周五上証指數低開 0.3%，全日弱勢震盪向下，以接近全日低位收市，收報 3521.26 點，跌 1.0%。深証成指升 0.1%，科創 50 指數升 1.4%。滬深兩市總成交約 11100 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加 200 億元。滬深股通北向資金淨買入約 3 億元，1 月以來淨買入 136 億元，12 月淨買入 890 億元。全周計，上証指數跌 1.6%，深証成指跌 1.4%。

3) 宏觀 / 行業訊息

中國 2021 年 12 月出口 (以美元計) 同比增長 20.9%，預期 18.2%，前值 22%；進口增 19.5%，預期 22%，前值 31.7%；貿易順差 944.6 億美元，前值 717.1 億美元。(Wind)

澳門政府周五公布修訂《娛樂場幸運博彩經營法律制度》草案，為賭牌重新競投作最後準備。當局建議發放最多 6 個賭牌並禁止俗稱「副牌」的轉給批，賭牌年期較現時大幅縮減一半至不多於 10 年，只在例外情況下可延長最多 3 年。(信報)

美國商務部公布，12 月份零售銷售按月跌 1.9%，幅度遠大過預期跌 0.1%，期內扣除汽車和汽油的銷售，減少 2.5%，亦差過預期的 0.2% 跌幅，顯示通脹和 Omicron 變種病毒打擊消費市道。(信報)

4) 個股訊息

招商銀行 (3968) 披露業績快報稱，2021 年淨利潤 1199.2 億元人民幣，同比增長 23.2%，營收 3312.3 億元，同比增長 14.0%，非利息淨收入 1273.1 億元，同比增長 20.7%。 不良率 0.91%，較上年末減少 0.16 個百分點，撥備率 441.34%，增加 3.66 個百分點。(Wind)

阿里巴巴 (9988) 旗下新零售業務「盒馬鮮生」傳將以 100 億美元估值融資，外電引述消息人士報道，盒馬正與顧問合作擬定潛在投資者名單，可能下月啟動融資。(信報)



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