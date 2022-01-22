動物園「虎年生肖特展」開跑 黑松自販機AR遊戲免費玩

台北市立動物園常是家長安排出遊的首選，帶孩子園區散步還能認識動物、學習知識。今年春節 9 天連假，動物園推出「虎年生肖特展」，讓民眾認識貓科動物保育的重要性外，黑松 (1234-TW) 也改造動物園內的聯網自販機，推出「動物擂台」AR 互動遊戲。

黑松指出，家長與小朋友於活動期間掃描動物園限定機台上的 QR Code，就能挑戰萌獸 AR 關卡遊戲，還有機會再獲得 Nintendo Switch！適逢虎年，黑松 FIN 補給飲料「動物擂台」限定瓶上，還加碼藏有進階版石虎關卡！每個關卡都有動物小知識，寓教於樂的 AR 互動遊戲讓動物園出遊樂趣再升級。

黑松「動物擂台」讓小朋友闖關還能增進動物知識！(圖：黑松提供)

動物園是最佳的寓教於樂場所，小朋友看見自己心儀的動物外，也能增進動物知識與生態保育觀念。從寓教於樂的初衷出發，黑松改裝園內聯網自販機推出的「動物擂台」，可以透過 AR 遊戲挑戰包括貓熊、狐獴、大灰袋鼠、紅鶴等動物關卡，關卡依據動物特性設計，小朋友要像大紅鶴一樣金雞獨立或是要學大灰袋鼠跳遠才能蒐集到關卡勳章，且關卡成功後還能學習到相關的動物知識。

黑松行銷處處長蔡曜光表示，黑松推出全台首創聯網自販機 AR 遊戲，希望消費者在購買飲料的日常行為中，透過黑松的創意與科技運用，獲得更多的樂趣。動物園是台灣跨世代的共同記憶，我們希望這次期間限定的活動，能讓家長與小朋友留下深刻的印象。

適逢虎年，台北市立動物園舉辦「虎年生肖特展」，不僅強調動物保育重要性，也讓民眾以更加有趣及生動的方式認識大型貓科動物。而黑松為一起響應虎年保育概念，設計場外加賽—石虎關卡，消費者只要掃瞄黑松 FIN 瓶身，不用到動物園也能體驗石虎互動遊戲，輕鬆學習保育知識！除此之外，「動物擂台」也將在春節期間推出限定版虎年裝扮，所有關卡動物集體 cosplay 老虎，一同歡慶虎年。

還在苦惱今年春節該去哪出遊嗎？快來臺北市立動物園免費加入「動物擂台」挑戰賽，玩 AR 互動遊戲還能闖關拿好禮。「動物擂台」不僅在每個關卡都設計了不同 AR 互動體驗，即日起至三月底，完成「動物擂台」1 關即可獲得寶特瓶黑松 FIN 補給飲料五元折價券，完成 8 關可獲得鋁箔包 FIN 乳酸菌補給飲料自販機免費兌換券。除此之外，凡完成 11 關挑戰的玩家，還有機會再獲得 Nintendo Switch 大獎！