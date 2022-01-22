〈彭双浪開講〉友達去年營運90分以上 今年產業回歸季節性淡旺季

面板大廠友達 (2409-TW) 去年是宅經濟下最大受益者之一，董事長彭双浪今 (22) 日表示，去年供應鏈緊張推升面板價格調升，但友達在長期供應鏈管理下，整體營收、獲利都未受太大影響，直言去年營運達到 90 分以上，展望今年，他認為隨著疫情趨緩，產業將回歸過往季節性景氣循環，有明顯淡旺季效應。

彭双浪表示，經歷過去兩年疫情後，相關宅經濟急迫需求將回復到疫情前正常水準，認為今年產業景氣將類似於 2018、2019 年季節性變換的景氣循環，不會像去年營運一樣出現急上急下的狀況。

彭双浪說，疫情衝擊很多產業，但也意外推升 3C、電子等外銷產業營運，也是台灣過去兩年的經濟支撐，不過隨著疫情高峰期過去，認為國內內需產業也將回溫，最大的改變則是人類的生活學習、工作習慣。

值得關注的是，友達去年第三季電視面板比重降至 22%，大幅減緩去年下半年電視面板價格崩跌影響，彭双浪說，友達在消費、工業、商用產品每季都會因為需求不同而改變，但長期結構調整方向不變，預期未來電視面板比重將維持在 20-30% 上下波動，也因友達與高階電視品牌有長期合作需求。

至於日前傳出三星擬提前在今年 6 月關閉 LCD 面板產線，彭双浪指出，韓廠在兩年前就決定退出 LCD 面板生產，認為消息都在規劃、預期中，只是落實時間點不同，而韓廠近年在 LCD 已逐步退出，認為對整體產能影響不大。