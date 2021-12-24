友達前高階銷售主管涉不法 公司7年損失逾24億元

面板大廠友達 (2409-TW) 傳出高階銷售主管不法行為，自 2012 年起涉嫌圖利廠商、收取差價回扣，根據新竹地檢署新聞稿指出，三名涉案人士在此交易中，導致友達共損失 8948 萬美元 (約新台幣 24 億元)，全案依違反證券交易法偵辦。

友達表示，此案對公司營運並無影響，也強調事件發現時，公司即責成相關單位進行調查，並在第一時間主動通報檢調單位，全力配合檢調偵查程序，對於不肖員工涉貪行為，深感痛心，本案經法院認定後損害利益，公司將依法追究其賠償責任及追溯不法所得。

友達進一步指出，將持續落實內控管理機制，並已全面檢討、精進相關流程管控機制，對廠商也堅守清廉公正，杜絕任何圖利或投機等不法行為，秉持公平公正公開之商業競爭，持續推動並落實執行誠信經營守則。

新竹地檢署則表示，今年 1 月接獲法務部調查局陳報，指出友達經內部稽核發現銷售主管疑有不當行為，且涉案金額鉅大攸關投資大眾權益，經調查涉案的蘇姓處長，自 2012 年 5 月間與友達代理商蔡姓負責人串通，壓低面板價格，藉此賺取價差，並收取回扣。

此外，新竹地檢署進一步指出，2018 年 5 月友達銷售部宮姓經理也參與價差運作，透過境外公司賺取面板價差牟利，造成友達鉅額價差損失。