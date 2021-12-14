〈環宇展望〉私募案預計年底前完成 富采、友達為應募人

環宇 - KY(4991-TW) 因應轉投資資金需求，擬辦理私募案，經上周股東臨時會通過後，預計年底前完成，可望進一步強化財務結構、市場競爭力，其中，包含環宇大股東富采投控 (3714-TW)、面板大廠友達 (2409-TW) 等都是應募人。

環宇是在今年股東會通過將發行不超過 2 萬仟股額度，辦理私募案，上周股臨會通過後也確定私募普通股價格，將以不得低於參考價格八成為基準，訂定私募每股認購價為 40.79 元。

環宇也公告私募應募人包含董事長配偶魏詩郁、董事陳玉珍、蕭崇河、大股東富采投控旗下亮品投資、卓銳股份有限公司、友達旗下隆利投資、銓緯投資股份有限公司等，其中，富采投控因應集團分工、策略布局，9 月就將旗下晶電持有環宇持股轉移至富采，統計集團共持有環宇約 19.7% 股權，是環宇大股東之一。

環宇早在 2019 年就與晶電合資成立晶成半導體，雙方積極搶攻化合物半導體商機，因晶電擁有光電基礎，環宇則提供微波、微電子代工服務，產能方面也相對互補，因環宇在美國擁有 4 吋晶圓廠、晶成半導體則有 6 吋產能。

營運方面，環宇自去年以來受轉投資公司包含晶成半導體、常州承芯、上海宙鎵等虧損拖累，加上本業營運也受疫情影響，累計今年前三季虧損 2.19 億元，每股虧 2.45 元，展望明年，環宇認為，隨私募案完成後將有助營運逐步轉好。