車用面板不畏晶片短缺逆勢成長 友達居全球第二大

汽車產業受晶片短缺影響，紛紛下修全年整車出貨目標，但各品牌廠為搶攻高值市場，新車款均擴大導入顯示器應用，助推車用面板需求逆勢成長，市調機構群智諮詢 (Sigmaintell) 就預估，今年前裝車用面板總出貨量將達 1.64 億片、年增 22%，面板大廠友達 (2409-TW) 前三季出貨量也已躍居全球第二。

群智諮詢表示，汽車產業近期加速智慧化趨勢，其中，智慧座艙是廠商優先看重的差異化亮點，也推升螢幕搭載率，統計今年第三季全球前裝車用面板出貨達 4185 萬片、年增 25.6%，累計前三季前裝車用面板出貨量更達 1.2 億片，年增 30.4%。

從車用面板供應商來看，群智諮詢指出，天馬受惠中國疫情相對穩定、車市復甦下，續居全球之冠，第三季出貨達 659 萬片，拿下 15.8% 市占，日本 JDI、友達單季則各出貨 565 萬片、562 萬片，分居二、三名，其他依序為京東方、LGD。

群智諮詢進一步表示，若以今年前三季來看，友達因出貨、IC 供給相對 JDI 穩定，前三季已超車 JDI 成為第二大全球車用面板供應商。

展望未來，群智諮詢表示，縱使車用晶片短缺將影響整車出貨、放緩車用面板需求，但觀察整體車用面板市場供需仍吃緊，加上價格相對穩定，也成為各大面板廠近年積極搶進的市場之一。

此外，在技術規格發上，群智諮詢觀察，車用面板持續朝高解析度、大尺寸化、極致窄邊框趨勢發展，加上面板業者積極推廣 LTPS LCD 下，預期今年 LTPS LCD 車用面板出貨量將大幅成長至 1900 萬片、年增 83.4%，滲透率也將突破 1 成達 12%。