群益權證小教室：進階選股 富爸爸選股－大型價值股

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「權證」是很適合小資族的投資工具，有機會透過小額資金創造更多收入，今天就要來教大家如何透過「權民最大網」挑選好權證！

權民最大網左方列表的「進階選股」功能

以 2022/1/21(五) 盤後資料為例，從「盤後搜尋」的「基本面」，篩選「富爸爸選股－大型價值股」。

想從茫茫股海中挑選出潛力股嗎？「富爸爸選股－大型價值股」會依據本益比、現股價格、成長股的市值排名、股價淨值比等條件，幫助投資人輕鬆篩選出基本面佳的個股標的。

「富爸爸選股－大型價值股」篩選結果前十名標的，依序為 祥碩 (5269-TW)、明安 (8938-TW)、第一銅 (2009-TW)、慧洋 - KY (2637-TW)、嘉里大榮 (2608-TW)、泰豐 (2102-TW)、奇鋐 (3017-TW)、貿聯 - KY (3665-TW)、盛群 (6202-TW)、安普新 (6743-TW)。

若以 奇鋐 (3017-TW) 為例，點擊搜尋結果的標的名稱後，下方將會呈現連結標的的群益精選權證。

群益精選權證的 奇鋐群益 17 購 03 (061274) 為剩餘天數 90 天以上、價內外程度在價內 5%~ 價外 20% 之間、買賣價差小於合適價差，而且買賣價無價差，是報價最優、條件最佳的奇鋐認購權證。

希望今天的教學有助於投資人挑選到心儀的權證，然後就可以直接透過權民最大網下單唷！