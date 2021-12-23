鉅亨買基金配息基金2022起終身零手續費

2021 年進入倒數，國內最大民營基金平台「鉅亨買基金」搶先業界，宣佈新年度平台優惠活動。自 2022 年起，該基金平台包括月配息、平衡型及債券型基金，單筆申購都享有終身零手續費的優惠。這也形同向市場宣告，配息基金終身零手續費的時代正式來臨！

為了減輕國人打造長期現金流的負擔，「鉅亨買基金」於 2019 年初率先推出配息基金零手續費優惠，隨後其他基金平台也陸續跟進，帶動近三年基金平台配息基金的申購熱潮。這次「鉅亨買基金」再度領先業界，推出月配息型、平衡型及債券型基金，包括聯博、安聯、摩根、貝萊德、鋒裕匯理、NN(L) 等熱門品牌，合計超過 2000 檔的基金，都將進入終身免手續費的時代，讓投資人更省荷包！

根據投信投顧公會截至 11 月底的資料統計，境內外基金中平衡型及債券型基金加總規模為 3.33 兆台幣，佔境內外主動式基金總規模達五成，顯示國人對配息基金的偏愛。「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，除了以平衡型、債券型基金規劃配息策略之外，近兩年隨著全球股市走強，股利率表現亮眼，國人將股票型基金納入現金流規劃的比重也增加。由於全球景氣持續復甦，仍看好股市表現，建議投資人以股債同時佈局方式，更能打造每月強健的現金流。

鉅亨買基金近年來結合數位行銷與說明會活動，深化配息基金推廣，進一步鞏固市場配息專家的地位，不僅客戶數穩定成長，交易金額也節節攀升，截至本週的統計，全年累計交易金額已突破新台幣 900 億元，月均交易量逾 76 億元。張榮仁強調，「鉅亨買基金」不僅有便利的基金交易平台，也在今年推出國內第一個基金理財專用的 APP，加上 AI 智能理財工具，可說是國內基金平台中，數位理財服務的領頭羊。

張榮仁指出，配息基金可同時滿足「資產配置」和「打造現金流」兩種期待，因而受到國內投資人的青睞，因此，鉅亨買基金配息基金的投資選擇相當多元，除了資產類別涵蓋股票、債券、股債混合的平衡型基金以及包含另類投資的多重收益基金，投資地區也從單一市場至全球地區，相較於直接投資於所謂的「定存股」，更能有效分散投資風險。

美國聯準會在本月份的利率決策會議上宣佈將加快縮減購債的腳步，市場也提高對聯準會升息的預期。張榮仁認為縮減購債衝擊有限，升息也不等於股市末日，由商品轉向服務的需求仍將支撐美國股市進一步上漲，因此在配息策略上仍建議以股票基金為核心佈局，並搭配債券基金，讓投資組合更有機會追求報酬成長及穩定收益。

