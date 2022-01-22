供應鏈急擴產+過度出貨現象增 華爾街憂半導體業派對將結束

2020 年疫情爆發導致全球陷入晶片短缺風暴，半導體類股也成為這波供應鏈瓶頸最大贏家，儘管目前晶片需求仍然強勁，然而華爾街已開始擔心，這場缺料、漲價的派對即將結束。

由於供需大幅失衡，疫情爆發後車用、消費電子晶片都出現漲價潮，半導體業股價表現維持高檔。隨著晶片製造商大幅提高產能，市場擔憂隨之而來的將是產能過剩問題，有了 2018 年後的經驗，市場現在更為謹慎。

英特爾 (INTC-US) 預估到今年將花費 250 億至 280 億美元來提高產能，並在周五宣布俄亥俄州 200 億美元擴產計畫，規劃未來十年的總投資額達 1000 億美元。這引來華爾街的批評，擔心過於激進的資本支出計畫會損害獲利。

晶圓代工龍頭台積電 (TSM-TW) (2330-TW) 預期 2022 年晶圓廠擴產資本支出將達 400 億至 440 億美元；三星電子表示去年已經砸 260 億美元擴產，未來三年內將資本支出規模將達 2050 億美元。

Bernstein 分析師 Stacy Rasgon 認為，雖然需求仍強、公司情緒極為樂觀，但 2022 年潛在風險仍令人焦慮，其中汽車半成品目前出貨比正常水準高 40%，一些明顯過度出貨的終端市場 (如筆電 CPU) 已開始出現修正跡象。

Rasgon 表示，由於缺貨，經銷商似乎正在積極建立庫存。儘管供需仍趨緊，但已開始浮現正常化的跡象，這通常是市況轉折的訊號。

Evercore ISI 分析師 C.J. Muse 表示，半導體設備大廠艾斯摩爾 (ASML) 近期財報也出現喜憂參半的跡象，雖然公司預估 2022 年的營收將成長逾 20% ，設備需求仍強勁，但第一季存在營收認列問題和高於預期的營運費用。

半導體市況進入關鍵時刻，讓晶片、半導體類股第一季財報、財測受到高度矚目。花旗分析師 Christopher Danley 認為短期財測將持續樂觀，但接下來將反轉。

不過，美銀 (BofA) 分析師 Vivek Arya 仍樂見半導體長期發展，認為該產業是全球數位化轉型的「新石油」，預期 2022 年晶片銷售額將成長 13% 達 6190 億美元，其中記憶體增長 21%、非記憶體成長 10%。然而，聯準會升息將是該產業今年面臨最大的估值逆風，並導致第一季度表現疲軟。