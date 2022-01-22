股價超跌？派樂騰獲投行升評至買進 盤中彈升9%

昨日股價崩跌的派樂騰 (PTON-US)，周五(21 日) 開盤顯著反彈，投行 Stifel 認為，就 Q2 初步財報來看，派樂騰股價已過度修正，因此調升其評等至「買進」(Buy)。

派樂騰周五早盤以 25.81 美元開出，漲幅約 6.6%，中間漲幅一度縮小至 0.9%，隨後繼續彈升，截稿前漲 9.2%，報 26.44 美元。

CNBC 周四爆出派樂騰將暫時停產健身產品後，股價暴跌 24%，執行長 John Foley 隨後否認停產消息，但也承認公司正在審視成本結構，判斷是否需調整產量。

此外，派樂騰也在周五盤前公布本會計年度第 2 季初步業績，銷售額估 11.4 億美元，大致符合 Stifel 預期的 11.38 億美元，調整後 EBITDA 損失落在 2.7 億至 2.6 億美元間，損失幅度低於 Stifel 預期的 3.3 億美元。派樂騰將在 2 月 8 日發布正式財報。

Stifel 分析師 Scott Devitt 將派樂騰評級自「持有」(Hold) 調升至「買進」，認為無論是訂閱數或新註冊用戶，派樂騰均出現顯著成長，因此就商業角度來看，股價已經超跌。

根據派樂騰稍早公布的初步財報，截至本季度末，其付費訂閱數達 277 萬， 雖略低於 Stifel 預估的 280 萬和管理層公布指引的 280 萬至 285 萬，仍較去年同期暴增 289%。

儘管如此，Devitt 對派樂騰今年總體表現仍態度保守，預計派樂騰 Q3 銷售額估達 11.7 億美元，低於此前預期的 14.4 億美元，Q4 銷售額估達 10.1 億美元，略遜於此前估計的 10.7 億美元，並將目標價自 56 美元調降至 40 美元。