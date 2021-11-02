MicroStrategy執行長：比特幣永遠會上漲 將繼續買買買

MicroStrategy 執行長 Michael Saylor 周一 (1 日) 表示，他認為比特幣會「永遠上漲」，雖然可能價格波動很大。同時，MicroStrategy 將繼續通過現金流、債務或股權購買比特幣。

Saylor 強調，面對通膨升溫，比特幣將成為經濟中最強大、最難、技術上最具前瞻性的價值儲存方式。

上周 MicroStrategy 監管文件顯示，公司在截至 9 月 30 日的一季購買了 9000 個比特幣，這位加密貨幣大多頭，繼續看好比特幣的前景。

目前 MicroStrategy 持有的比特幣數量，來到 114042 個，以周一交易價格約 6.1 萬美元計算，這些資產價值約 70 億美元。

比特幣在 10 月份破 67000 美元以上新高，恰逢首個 ETF—ProShares 比特幣策略 ETF 的推出。

Saylor 指出，MicroStrategy 將取決於市場狀況，繼續每一季透過現金流、債務或股權收購等方式，取得比特幣，做出對股東最有利的投資。

對於比特幣的價格，他認為，因為比特幣已經融入了整個加密市場，所以它會波動，但它將永遠上漲。

Saylor 表示，除了做為抗通膨的「殺手級應用」，比特幣在美國的監管環境，在過去 3 個月也有更顯著的透明度，將支持比特幣的看漲前景。