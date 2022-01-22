〈熱門股〉緯創去年獲利創十年新高 股價同攀近半年高

代工大廠緯創 (3231-TW) 去年大賺百億元，每股純益達 3.76 元，創近十年新高，近期更宣布加碼投資高雄，衝刺車載面板模組布局，本周股價逆勢大盤走強，最高衝上 31.5 元，攀上近半年新高。

緯創去年第四季在採購追料、庫存管理優化下，出貨優於預期，業外也認列持股約 0.81% 的立訊股票評價利益回沖，單季營運攀上歷史高峰，純益達 53.63 億元，季增 548.26%、年增 130.56%，每股純益 1.93 元，創下歷史新高，累計去年純益達 104.55 億元，年增 20.4%，為 2010 年後再度突破百億元，每股純益 3.76 元。

展望今年，緯創指出，去年第四季基期較高，預期首季筆電出貨將較上季下滑，但年對年保持成長，桌機、顯示器則持平上季，年對年也保持成長，長短料、物流塞港狀況則預期要到今年上半年都還未見緩解跡象。

此外，緯創近年也積極加碼投資高雄，強化車載面板應用布局，繼入主高雄晶傑達光電 (KOE) 後，以 6.7 億元向經濟部加工出口區管理處取得前鎮前瞻創新大樓 40 年使用權，也斥資 12.56 億元購置設備，日前再宣布斥資 33.39 億元建新廠辦，累計已宣布投資約 52.65 億元，擴大高雄車載布局。