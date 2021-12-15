緯創衝刺車載模組事業 擬斥逾19億元高雄擴廠

代工大廠緯創 (3231-TW) 今 (15) 日公告，因應業務發展、策略規劃需要，子公司高雄晶傑達光電 (KOE) 將以 6.7 億元，向經濟部加工出口區管理處取得前鎮科技產業園區前瞻創新大樓 40 年使用權，並斥資 12.56 億元購置設備，合計將砸下約 19.26 億元擴大布局高雄液晶顯示模組事業。

緯創公告，高雄晶傑達將向取得前鎮科技產業園區前瞻創新大樓，廠房樓地板面積約為 16652 平方公尺 (約合 5037 坪)，使用權資產金額則不超過新台幣 6.7 億元，使用年限為 40 年。

根據經濟部加工出口區管理處訊息指出，緯創已取得前鎮科技園區約 1.04 公頃建廠用地，初期估將投入逾百億元自建地下 2 層、地上 9 層廠房，作為集團全球車載及工控面板製造燈塔工廠，並預期未來五年內年產值將達 550 億元，創造 7000 個就業機會。

緯創近年積極響應政府擴大投資台灣政策，除內湖數位內容創新中心、新竹 AI 智慧園區外，今年也公告將取得日本顯示器 JDI 台灣子公司高雄晶傑達 100% 股權，並規劃將高雄作為集團發展車載及工控面板重鎮，進一步拓展顯示模組附加價值 (LCM+) 產品。

營運方面，緯創 11 月營收達 862.04 億元，月增 7.4%、年減 0.71%，寫近一年新高，累計前 11 個月營收 7650.72 億元，年減 0.83%，展望未來，緯創預期 12 月筆電、桌機、顯示器都將較 11 月持平或小幅增加，第四季營運將攀上全年高峰。