緯創去年Q4業內外皆美 全年每股賺3.76元寫十年高

代工廠緯創 (3231-TW) 今 (18) 日公布去年第四季、全年財報，在本業營運穩健，加上業外評價利益挹注下，去年第四季單季稅後純益達 53.63 億元，每股純益 1.93 元，創單季新高，助推全年稅後純益衝破百億元，達 104.55 億元，年增 20.4%，每股純益 3.76 元，寫下近十年新高。

緯創去年第四季營收 2634.52 億元，季增 19.54%、年增 13.29%，毛利率 5.87%，季減 0.02 個百分點、年增 0.24 個百分點，營益率 2.09%，季增 0.07 個百分點、年增 0.24 個百分點，單季稅後純益 53.63 億元，季增 548.26%、年增 130.56%，每股純益 1.93 元，創下單季歷史新高。

緯創去年全年營收達 8620.82 億元，年增 2%，毛利率 5.93%，年增 0.48 個百分點，營益率 1.9%，年增 0.19 個百分點，稅後純益達 104.55 億元，年增 20.4%，為 2010 年後再度突破百億元，淨利率 1.21%，年增 0.19 個百分點，每股純益 3.76 元。

緯創第四季營運受本業需求穩健、產品組合較佳，加上業外認列股票評價利益回沖，攀上歷史高峰，觀察緯創持股約 0.81% 的立訊股票走勢，去年 9 月 30 日收盤價為人民幣 35.71 元，但截至去年 12 月 31 日收盤價來到 49.2 元，單季波段漲幅達 37.77%。

出貨方面，緯創第四季在採購追料、庫存管理優化下，出貨優於預期，第四季筆電出貨 750 萬台，桌機、顯示器各出貨 242 萬台、430 萬台，累計去年全年筆電、桌機、顯示器各出貨 2560 萬台、902 萬台、1520 萬台。

展望今年，緯創指出，去年第四季基期較高，預期首季筆電出貨將較上季下滑，但年對年保持成長，桌機、顯示器則持平上季，年對年也保持成長，但長短料、物流塞港狀況預期到今年上半年都還未見緩解跡象。