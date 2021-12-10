緯創全球營運總部今動土 估2024年啟用

代工大廠緯創 (3231-TW) 今 (10) 日在新竹 AI 智慧園區，舉辦全球營運總部興建工程開工動土典禮，將鎖定 AI、5G、伺服器等領域新建研發中心、智慧工廠，總投資金額維持不超過 46 億元，預期 2024 年完工啟用。

緯創表示，新竹 AI 智慧園區深具地利優勢，除可整合周邊科技產業鏈，就近連結工研院、陽明交大、清大、中華大學、明新科大等學府外，預期也將為緯創提供堅實的產學研能量，而新營運總部大樓也在新竹縣府支持下，順利在 11 月 12 日取得證照。

新營運總部規劃上，緯創指出，將設立 AI、5G、伺服器研發中心、5G 智慧工廠、數位能力中心、全球運營人才育成總部、全球運營 IT 大數據中心、智慧醫療生產與體驗中心、大數據與人工智慧應用研究中心等，並打造符合國際 LEED 黃金級智慧綠建築作為全球營運總部。

緯創總經理林建勳也表示，新竹 AI 智慧園區將是緯創未來重要研發、高階產品先期製造基地，也將結合既有竹科、湖口工業區廠區生產能量，進一步擴大產值。

因應高科技需求，緯創近期參與投資台灣三大方案，投資金額破百億元，其中，新竹 AI 智慧園區預計總投資金額不超過 46 億元，昨日也與利晉工程簽訂 30.9 億元土建工程合約，除新竹外，緯創也參與內湖數位內容創新中心、擴大結盟 JDI 強化高雄車載及工控面板製造能力。

緯創說明，未來全球企業總部將搬遷至內湖數位內容創新中心，新竹 AI 智慧園區則作為全球營運總部，主掌工廠端管理業務。