Snap以AR功能當觸角 盼深入拓展亞洲、拉丁美洲市場

作為朝向拉丁美洲、亞洲擴張計畫的一部份，Snap(SNAP-US) 正在與無線營運商合作，發展當今最熱門的擴增實境 (AR) 功能。

相較於 Meta(FB-US)、推特 (TWTR-US)、Youtube 和 TikTok 等社群媒體，因充斥有害內容加上隱私問題，常受監管機構高度關注，Snap 基本上並未受到什麼監管衝擊，為了從新興市場吸引更多用戶，該公司也積極開發更輕巧的 AR 眼鏡。

Sanp 去年 5 月發布新一代 AR 眼鏡「Spectacles」，使用者可在配戴同時觀看擴增實境影像，甚至與虛擬物件進行互動。

Snap 此前透露全球月活躍用戶數已達到 5 億，其中約 4 成用戶來自北美和歐洲以外地區。如今，該公司希望將觸角伸向印度新用戶，並從日本、印尼、巴西、墨西哥、義大利和西班牙等地開始下手，實踐其全球擴張策略。

Snap 的策略包含與電信營運商和手機製造商簽訂預先安裝 Snapchat 的協議，該公司目前正在和墨西哥、巴西、義大利和西班牙的營運商談判，希望透過共同營銷或將 App 納入零費率計劃等交易，加速在上述地區的初步擴張。

Snap 還稱，今年計畫在東京、米蘭和馬德里設立新辦公室，作為拓展計劃的一環。

除了聚焦 AR 業務外，近年來，Snpa 也將自身定位為與內團體保持聯繫的 App，與 TikTok 等以內容產出為目標的 App 不同，曾在谷歌和推特從事海外擴張的 Shailesh Rao 表示，這種形象能讓 Snap 更輕易進駐亞洲市場，因為亞洲家庭通常更關注孩童成長過程中受到的任何影響。