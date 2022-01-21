亞馬遜語音助理Alexa 在英、法等歐洲多處出現服務中斷

亞馬遜 (AMZN-US) 智慧語音助理 Alexa 周五 (21 日) 上午在歐洲多處爆出服務中斷問題，經過 2 小時左右的故障後，如今該服務幾乎恢復正常運作。

據了解，來自英國、法國、義大利和西班牙等國家網友周五上午透過 DownDetector 回報 Alexa 斷線問題，使人們難以控制支援 Alexa 的設備或服務，包含智慧型喇叭 Echo、智慧電視棒 Fire TV Stick 和 Alexa App。

DownDetector 數據顯示，Alexa 服務中斷問題約始於格林威治標準時間周五上午 7 時許，有上千人向網站回報 Alexa 問題，其中 6 成的人認為伺服器連線有問題，約 2 成的人回報網站有問題，不到 2 成的人回報 App 的問題。

部分網友指出，一些連網設備在不應該顯示離線的情況下顯示離線，也有人抱怨，Alexa 處理問題的速度非常慢，或是常常出現訊息錯誤的回應。

截稿前，亞馬遜並未就服務中斷問題發布聲明，AWS 網路頁面也顯示一切正常。

亞馬遜雲端運算服務 (Amazon Web Services,AWS) 上月至少出現 3 次服務中斷，除了自家倉庫和物流配送暫停運作之外，採用 AWS 雲端服務的 Coinbase、Slack、多項遊戲與串流平台服務均因此受害。