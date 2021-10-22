〈財報〉蘋果廣告政策衝擊太大 Snap Q3營收遜色盤後暴跌22% 臉書推特齊跌

Snap (SNAP-US) 週四 (21 日) 盤後公布第三季財報，由於受到蘋果 iOS 變更隱私設定的衝擊，廣告業務受創，公司營收低於華爾街的預期，且第四季預期也遜色，盤後股價重挫近 22%。
Snap 財務長 Derek Andersen 警告，受到蘋果隱私變更、供應鏈中斷和勞動力短缺的衝擊，第四季營收可能介於 11.6 億美元至 12 億美元之間。根據 Refinitiv，此數值低於分析師估計的 13.6 億美元。
Andersen 說：「不幸的是，這樣的改變發生時間，適逢我們的廣告客戶通常預期其供應鏈以高峰產能運行的季節，也是我們預期高峰廣告需求會推動廣告競價的競爭高峰期。」
最近時確認，Snap 週四收低 0.71% 至每股 75.11 美元，盤後大跌 21.18%，報 59.15 美元。
Snap 財報公布後，社交媒體同業臉書 (FB-US) 和推特 (TWTR-US) 盤後一度跌近 7%，爾後收斂，仍跌約 4% ，顯示出投資者可能擔心這兩家業績也發生類似的影響。
Q3 (9/30 止) 財報關鍵數據 vs 分析師預期共識
- 調整後 EPS：17 美分 vs. 8 美分 (根據 Refinitiv 調查)
- 營收：10.7 億美元 vs. 11 億美元 (根據 Refinitiv 調查)
- 全球每日活躍用戶人數 (DAU)： 3.06 億人 vs. 3.018 億人 (根據 StreetAccount 調查)
- 每用戶平均營收 (ARPU)：3.49 美元 vs. 3.67 美元 (根據 StreetAccount 調查)
- 淨損：年減 64%，自去年虧損的 2 億美元縮減至 7200 萬美元
Snap 執行長 Evan Spiegel 今年 2 月在受訪時讚賞蘋果 (AAPL-US) 作出有利消費者的變革，但也預警這將對第四季業績形成風險。然而，他週四表示，iPhone 新隱私設定對 Snap 廣告業務的衝擊超過他的預期。
Spiegel 說：「雖然我們預期業務會有一定程度的受挫，但蘋果提供的新衡量解決方案，並沒有像我們先前預期那樣量測，使我們的廣告夥伴更難衡量和管理其 iOS 上的廣告活動。」
Spiegel 也警告，全球供應鏈中斷和勞動力短缺降低了企業「靠廣告產生額外客戶需求」的短期胃口。
然而，該財報亦有正面消息。Snap 第三季 DAU 為 3.06 億人，較第二季公布的 2.93 億人增長逾 4% ，更較去年同期的 DAU 增加近 23%。
Snap 預期第四季 DAU 將達到 3.16 億人至 3.18 億人。根據 StreetAccount，這超越分析師預期的 3.118 億人。