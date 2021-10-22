〈財報〉蘋果廣告政策衝擊太大 Snap Q3營收遜色盤後暴跌22% 臉書推特齊跌

Snap (SNAP-US) 週四 (21 日) 盤後公布第三季財報，由於受到蘋果 iOS 變更隱私設定的衝擊，廣告業務受創，公司營收低於華爾街的預期，且第四季預期也遜色，盤後股價重挫近 22%。

Snap 財務長 Derek Andersen 警告，受到蘋果隱私變更、供應鏈中斷和勞動力短缺的衝擊，第四季營收可能介於 11.6 億美元至 12 億美元之間。根據 Refinitiv，此數值低於分析師估計的 13.6 億美元。

Andersen 說：「不幸的是，這樣的改變發生時間，適逢我們的廣告客戶通常預期其供應鏈以高峰產能運行的季節，也是我們預期高峰廣告需求會推動廣告競價的競爭高峰期。」

最近時確認，Snap 週四收低 0.71% 至每股 75.11 美元，盤後大跌 21.18%，報 59.15 美元。

Snap 財報公布後，社交媒體同業臉書 (FB-US) 和推特 (TWTR-US) 盤後一度跌近 7%，爾後收斂，仍跌約 4% ，顯示出投資者可能擔心這兩家業績也發生類似的影響。

Q3 (9/30 止) 財報關鍵數據 vs 分析師預期共識

調整後 EPS：17 美分 vs. 8 美分 (根據 Refinitiv 調查)

營收：10.7 億美元 vs. 11 億美元 (根據 Refinitiv 調查)

全球每日活躍用戶人數 (DAU)： 3.06 億人 vs. 3.018 億人 (根據 StreetAccount 調查)

每用戶平均營收 (ARPU)：3.49 美元 vs. 3.67 美元 (根據 StreetAccount 調查)

淨損：年減 64%，自去年虧損的 2 億美元縮減至 7200 萬美元

Snap 執行長 Evan Spiegel 今年 2 月在受訪時讚賞蘋果 (AAPL-US) 作出有利消費者的變革，但也預警這將對第四季業績形成風險。然而，他週四表示，iPhone 新隱私設定對 Snap 廣告業務的衝擊超過他的預期。

Spiegel 說：「雖然我們預期業務會有一定程度的受挫，但蘋果提供的新衡量解決方案，並沒有像我們先前預期那樣量測，使我們的廣告夥伴更難衡量和管理其 iOS 上的廣告活動。」

Spiegel 也警告，全球供應鏈中斷和勞動力短缺降低了企業「靠廣告產生額外客戶需求」的短期胃口。

然而，該財報亦有正面消息。Snap 第三季 DAU 為 3.06 億人，較第二季公布的 2.93 億人增長逾 4% ，更較去年同期的 DAU 增加近 23%。

Snap 預期第四季 DAU 將達到 3.16 億人至 3.18 億人。根據 StreetAccount，這超越分析師預期的 3.118 億人。