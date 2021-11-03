美銀：美股出現回調只是時間上的問題

據報導，美國銀行 (Bank of America) 策略師認為，充裕流動性的時代終將結束，如今處在歷史高點的股票市場無法長期維持不變，美股的修正只是時間上的問題。

華爾街再度發出了警告，指出歐洲和美國股市的榮景恐難以持續。到目前為止，股市在很大程度上忽略了債券市場暴跌的影響，強勁的企業財報和缺乏投資替代方案，驅使了投資人的風險偏好。

包括 Gonzalo Asis 在內的美銀策略師在報告中表示，股債市場的分歧不太可能維持下去，在越來越不利於股市的貨幣政策環境中，美股遲早會意識到這一點，需要為下跌做好準備。

如今美股和歐股正處在歷史高點，近期的企業財報更是優於市場預期，帶動股價續創新高。但是，隨著估值越來越高，經濟指標卻顯示全球經濟成長正在減速，有更多的策略師開始警告，央行縮減購債和潛在利率上升，可能會對流動性造成衝擊，並使得股市的漲勢終將難以維持。

美銀策略師警告：「對沉迷在央行流動性的市場來說，趨於不利的政策環境，將會使股市出現修正，只是時間上的問題。」

除了美銀外，大摩策略師 Michael Wilson 也在報告中表示，Fed 開始收緊貨幣政策，企業獲利增長將在明年放緩，對部分公司來說，甚至可能出現負成長。股市基本面正在惡化。他認為目前股市的漲勢可能會持續到感恩節，但是不會再持續下去。