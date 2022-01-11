投資人拋售風險資產 比特幣一度跌破4萬美元創5個月新低

隨殖利率不斷飆升導致投資人拋售高風險、成長型資產，比特幣周一（10 日）價格一度跌破 4 萬美元，創下去年 9 月以來最低紀錄，自去年 11 月歷史新高價下跌約 40%， 加密貨幣股 Coinbase、Microstrategy、Block（前 Square）也受累下跌。

根據 Coin Metrics 數據，比特幣周一一度下跌 6% 至 39,771.91 美元的低點，但隨後又收復大部分失地，截稿前報 41,273.43 美元，24 小時內下跌 2.1%。此外，市值第二大的加密貨幣以太幣也受到影響，周一一度跌破 3,000 美元大關，截稿前報 3,022.82，24 小時內下跌 4.9%。

隨美國 10 年期公債殖利率在今年開始飆升，投資人紛紛轉向更具周期性與價值型股票，10 年期公債殖利率周一一度攀升至 1.8%。

Genesis 市場觀察主管 Noelle Acheson 表示，過去幾個月內比特幣表現如風險資產，但當市場不安時比特幣就會暴跌，從各種跡象表明，市場情緒是受殖利率飆升的影響嚇壞，對任何現金波動流動性較大的資產都不是好事，然而比特幣具流動性，可以承受更多拋售壓力不會受到沉重打擊。

去年 11 月比特幣創下近 6.9 萬美元的歷史新高價，主因是先前高通膨數據促使投資人搶進避險資產，包括比特幣與黃金，高盛上周表示，隨越來越多投資人將比特幣視為黃金的替代品，如果比特幣的市占在未來 5 年內達到 50%，則價格可能突破 10 萬美元。

不過近期比特幣價格穩步下滑，自去年 11 月以來已下跌約 40%，上周在美國聯準會（Fed）宣布計劃開始縮表後，比特幣跌幅進一步加劇。

Kraken 場外選擇權交易主管 Juthica Chou 表示，目前加密貨幣走勢似乎與更廣泛的宏觀經濟環境保持一致，很可能是約來越多的機構投資人的基礎重疊，如宏觀基金也分配給加密貨幣。

Arca 投資長（Chief Investment Officer）表示，比特幣一直在偏離其他加密貨幣資產，而且走勢反應出宏觀環境與股市，不同於去中心化金融、以太幣替代協議、非同質化代幣（NFT）、元宇宙與其他加密貨幣與替代幣。

此外，加密貨幣股票周一也受影響聯袂走跌，截稿前，加密貨幣交易所 Coinbase(COIN-US) 下跌 4.83%、Microstrategy(MSTR-US) 下跌 3.88%、Block(SQ-US) 下跌 3.85%。