大摩：布蘭特原油預估將在第三季升至100美元

據報導，大摩 (Morgan Stanley) 在報告中表示，在原油供應不足，且需求旺盛的情況下，布蘭特原油在今年第三季預估將觸及 100 美元。

隨著全球經濟擺脫疫情封鎖限制，以及對碳氫化合物產業缺乏充分投資，在需求激增但供應不足的情況下，油價持續上升。

大摩給客戶的一份研究報告中指出，原油庫存在 2021 年大幅下降後，今年年底可能將進一步下滑。備用供應產能將從目前的每日 340 萬桶，縮減至每日 200 萬桶。

報告中也指出，推動綠色能源開發的政策，使得資金從石油開發活動撤出，預計到了本世紀末，增進石油產能相關投資將萎縮 30%。

需求方面，大摩在先前認為，一旦油價漲至近每桶 90 美元，需求就會開始下跌。不過，包括 Martijn Rats 在內的大摩分析師如今認為，由於石油產品的消費具有彈性，下跌可能發生在更高的價位。

高盛先前曾表示，由於供應短缺嚴重，布蘭特原油價格預估將在第三季觸及 100 美元。

高盛大宗商品研究全球主管 Jeff Currie 表示，即使 OPEC + 逐步增產，但由於投資不足，目前只有沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國，有能力比 2020 年 1 月生產更多的石油，其他國家難以達到疫情前的水準。他說：「在接下來的 3-6 個月內，這個市場有可能變得非常緊張。」

美國知名對沖基金經理、大空頭巴斯 (Kyle Bass) 也表示，供不應求的情況下，油價可能在 2022 年上漲至遠高於 100 美元。認為大家應該繫好安全帶，因為短期內就會看到非常高的價格。