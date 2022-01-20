油價破百不是夢 能源類股繼續衝

經歷過去年 11 月新冠變種病毒造成的下跌後，市場再度意識到疫情不如想像般嚴重，布蘭特油價反彈並逼近每桶 90 美元。「鉅亨買基金」認為原油供需失衡狀況仍遭低估，今年原油供給將落後於需求增長，油價突破每桶 100 美元機率高，有利能源類股表現。

1. 美國頁岩油猛增產，OPEC 努力平衡供需

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2022/1/17。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

從 2011 年底以來，美國一直扮演著原油供給主要增長來源的角色，全球每日 766 萬桶新增產量中，有 595 萬桶來自美國。而傳統產油要角的 OPEC，則透過靈活調整原油產量，來平衡全球原油供需缺口與油價變化，2011 年底以來每日原油產量逆勢下降 262 萬桶。只要 OPEC 與俄羅斯的合作持續下去，全球原油供給便不可能大幅超過原油需求，油價自然也不易出現劇烈下跌，對於產油國的財政收支或是能源公司的獲利都是大好消息。

2. 這次不一樣，美國頁岩油商態度保守

OPEC 與俄羅斯的目標是透過調整產量，來穩定原油價格，並進而鞏固對原油市場的控制權，對能源基金來說是正面因素。美國頁岩油商間缺乏協調且不受控制的產量，則是可能帶來油價下跌的不利因素。美國目前每日 1,120 萬桶原油產量中，每日 503 萬桶來自二疊紀地區，第二與三大的巴肯與鷹堡分別為每日 115 萬桶與 110 萬桶。從下圖可看出，儘管二疊紀地區平均生產每桶原油的獲利已經來到過去幾年的高點，但鑽井數卻只回到 2018 高點的 59%，美國頁岩油商對未來看法保守且增產緩慢，美國原油產量瘋狂增加的時光已經過去。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2022/1/17。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 全球原油需求復甦力道遭低估

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2022/1/17。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

供給端來看，OPEC 與俄羅斯不希望大幅增產傷害油價、美國原油產量增長速度緩慢，預期全球原油供給將從去年的每日 9,827 萬桶增加至今年的每日 1.02 億桶。根據美國能源資訊管理局預估，今年全球原油需求將從去年底的每日 1.01 億桶增加至今年底的每日 1.02 億桶，增加幅度只有每日 100 萬桶。但從「鉅亨買基金」的全球原油需求預估模型來看，只要疫情造成的暫時性影響消失，年底原油需求應該回升至每日 1.05 億桶，比美國能源資訊管理局的保守預估高出每日 300 萬桶，而目前油價還未反映這一大利多。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

獲利狂飆，持續看好能源基金

以整個美國二疊紀地區為例，受到產量回升與油價大幅上漲幫助，整個地區獲利從 2020 年 11 月的 2.3 億美元增加至 2021 年 11 月的 34.3 億美元，只要全球原油需求持續高於供給，傳統能源業獲利便可維持並推升能源基金價格。

鉅亨精選基金

>> 貝萊德世界能源基金 A2

>>NN (L) 能源基金 X 股美元

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