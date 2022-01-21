〈能源盤後〉美庫存意外增加 原油自逾7年高點回落 唯全球供應風險縮減下行空間

在上週美國原油供應量意外增加的報告公布後，原油期貨價格週四 (20 日) 小幅收低，自 2014 年以來最高點回落，但全球供應面臨的地緣政治風險有助於縮限價格損失。

在能源資訊署 (EIA) 發布報告後，價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 指出，雖然原油供應意外增加，但增加程度已小於貿易團體美國石油協會 (API) 週三晚間公布的數量，且該數據也因戰略石油儲備 (SPR) 釋放而「強化」了。

根據 EIA 數據，SPR 庫存小幅下降 140 萬桶。

因應週一馬丁路德紀念日休假，EIA 較往常推遲一日至週四公布，上週 (1/14 止) 美國原油庫存增加 50 萬桶。

根據標普全球普氏能源資訊 (S&P Global Platts) 的調查，分析師平均預期上週 (1/14 止) 美國原油庫存減少 70 萬桶。API 週三公布，上週原油庫存增加 140 萬桶。

Kpler 美洲首席石油分析師 Matt Smith 指出，此回庫存增加是接在連續 7 週庫存下降之後，且在煉油廠運作率降至 11 月中旬以來最低水準之際。

2 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 6 美分或近 0.1%，收每桶 86.90 美元。該期貨於今日收盤屆期。

3 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 25 美分或 0.3%，收每桶 85.55 美元。該交易最活躍 WTI 原油期貨現已轉為最近月期貨。

3 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 6 美分或近 0.1%，收每桶 88.38 美元。

週三交易時，WTI 和 Brent 原油價格均創下 2014 年 10 月以來的最高收盤價。截至週四，WTI 今年已上漲 15.5%，而 Brent 同期上漲 13.6%。

EIA 報告也指出，上週汽油庫存增加 590 萬桶，而蒸餾油庫存減少 140 萬桶。

根據標普全球普氏能源資訊 (S&P Global Platts) 的調查，分析師平均預期上週 (1/14 止) 汽油庫存增加 240 萬桶，而蒸餾油供應減少 110 萬桶。

「汽油庫存確實高於預期，但即用型汽油供應仍然相對緊繃。每年此時的汽油供應都預計會增加，所以如果查看每週汽油需求數據，本週數據較上週下降的數據略有增加，這點不令人意外。」

EIA 數據也顯示，庫欣儲油中心庫存當週小幅下降 130 萬桶。

Kpler 的 Smith 表示：「汽油庫存再次大幅增加，在過去 8 週內驚人的增加了 3500 萬桶或 17%。蒸餾油庫存 5 週來首次下降，係因隱含需求強勁反彈。」

2 月交割的汽油期貨價格上漲 0.2%，收近每加侖 2.462 美元。

2 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.8%，收每加侖 2.672 美元。

CMC Markets UK 首席市場分析師 Michael Hewson 表示，整體而言，「油價持續看漲，未來幾週油價邁向每桶 100 美元的聲浪越來越大。」

「隨著英國近期取消新冠防疫限制，需求會隨著時間進入春季而持續增加，且供應鏈受限的情形抑制了下行空間。」

石油交易者也持續關注烏克蘭的局勢發展，美國拜登總統收回了前一日對俄國總統普丁可能向烏克蘭發動「小規模入侵」的嚴厲批評。

拜登週四表示：「如果集結的俄軍有任何越過烏克蘭邊境之舉，那就是入侵。如果普丁做了這個決定，俄羅斯將會付出慘痛代價。」

其他石油商品交易

EIA 週四公布，上週 (1/14 止) 美國天然氣供應量減少了 2060 億立方英呎。

根據標普全球普氏能源資訊調查，分析師平均預期上週天然氣供應量減少 1930 億立方英呎。該期間 5 年供應量均值為下降 1670 億立方英呎。

天然氣期貨價格延續近期跌勢，即使 EIA 每週報告顯示美國天然氣供應量下降程度大於 5 年均值。

2 月交割的天然氣期貨價格下跌 5.7%，收每百萬 Btu 3.802 美元。前一日該期貨價格下跌 5.9%。

施耐德電氣大宗商品分析師 Christin Redmond 表示：「儘管天氣預報持續呈現氣溫低於正常，但因為 12 月的強勁復甦，庫存可能以健康的水準結束冬季，價格持續看到賣壓。」