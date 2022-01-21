建準、奇鋐擁三大動能 美系外資喊買上調目標價

美系外資出具報告指出，散熱廠將受惠伺服器需求強勁、規格升級以及反映原物料成本價格，有望帶動 2022、2023 年營收與獲利增長，將建準 (2421-TW) 目標價上調至 56 元、給予「買進」評等；奇鋐 (3017-TW) 維持「買進」評等，目標價上看 110 元。

外資認為，伺服器將是今年散熱廠主要營運成長動能，散熱廠伺服器營收貢獻有機會年增 15%；去年下半年 Intel (INTC-US) 伺服器平台 Whitley 推出後，對於散熱廠營收貢獻超過 30%，此外，今年底將推出的新平台 Eagle Stream，將進一步推動規格升級，且新一代散熱模組 ASP 則增加 15-20%。

另外，散熱廠今年獲利也會逐步回溫，由於去年第四季開始，原物料價格趨穩，散熱廠陸續向客戶提高價格反映上游成本，此舉將帶動散熱廠未來 1-2 季的毛利率從谷底反彈。

外資表示，隨著資料中心對解熱需求不斷增加，伺服器的散熱解決方案也升級，加上 Eagle Stream 平台年底前出貨量增加，散熱廠將同步受惠，因此將建準的評等上調至買進，奇鋐則重申買進評等。

外資進一步指出，雙鴻雖然受惠伺服器成長帶動獲利回升，不過今年下半年可能會受到 PC、NB 需求放緩的影響，加上智慧型手機業務復甦還需要時間，對雙鴻則維持中立評等，上調目標價至 240 元。