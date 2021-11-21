泰碩中控散熱模組獨吞中國電動車龍頭廠大單 急擴產線因應

散熱廠泰碩 (3338-TW) 車用布局報截，打入中國電動車龍頭大廠供應鏈，獨家提供該廠中控平台散熱模組，泰碩也因應訂單暴增，本月急增產線、總產能提升 3 倍，出貨迎來爆發性成長。

泰碩該客戶主要推動新能源汽車，在全球銷量一度超越特斯拉 (TSLA-US)，該車廠也獲股神青睞入股，今年前 10 月新能源汽車銷量高達 41.9 萬輛，年增 212%，全年將超越 70 萬輛目標。

泰碩直言，今年車用客戶拉貨力道較去年強勁，近幾個月下單量更是倍數成長，產能已供不應求，本月更急擴 3-4 條產線，總產能增加 3 倍，明年更不排除再擴大。

泰碩 2-3 年前開始布局車用市場，受惠水冷散熱、散熱模組等技術提升，經過與多家中國散熱廠競爭後脫穎而出，去年開始小量供應該中系電動車大廠，今年在電動車浪潮下，出貨大幅跳增。

該中系電動車廠董座近期也看好，中國電動車性能、使用成本等，都超越傳統燃油車，迎來前所未有發展期，新能源車滲透率將從年初的 5-6%，10 月上升至 20%。

該董座預期，今年中國新能源車銷量有望突破 330 萬輛，明年底中國新能源車滲透率將超過 35%。隨著新能源車滲透率提升，泰碩為該車廠獨家供應商，出貨也將迎來爆發性成長。

泰碩受中國 5G 基建進度持續遞延，加上手機與筆電需求放緩，營運陷入谷底，不過公司積極拓產多元應用，車用可望補齊缺口，加上車用毛利率高於平均、伺服器挹注下，獲利將落底回升。

泰碩已向客戶反映原物料成本，第三季毛利率回升至 19%，看好在車用散熱模組持續放量，本季毛利率將持平上季；前三季稅後純益 1.15 億元，年減 38.1%。

泰碩前三季營收比重方面，筆電占 49%、PC 占 12%、伺服器占 14%、通訊占 10%、投影機與車用占 10%。