福斯拚超車特斯拉 找上元山開發電池散熱系統

福斯拚超越特斯拉 擴大與元山合作開發燃料電池

德國汽車大廠福斯集團 (Volkswagen) 未來 5 年投資電動車金額將擴增至 890 億歐元 (約新台幣 2.8 兆元)，並將聚焦車用電池領域，預計設置 6 座新電池工廠，據悉，散熱風扇廠元山 (6275-TW) 原本供貨福斯車內系統與座椅散熱風散，產品與技術獲福斯青睞，也被找上合作，共同研發車用燃料電池散熱系統。

元山表示，多來年已供應客戶中控、汽車座椅通風等風扇產品，近 1-2 年確實與既有客戶開發新散熱技術，提供相關解決方案，目前仍在研發階段。

福斯目標 2025 年超越特斯拉，成為全球最大電動車製造商，不只首度提升電動車相關資本出比重，也規劃在歐洲建置電池製造廠，預期未來電池事業將貢獻 300 億歐元營收。

元山專攻散熱風扇產品，近年轉型至車用領域，汽車電子營收比重攀升至 42%，產品包括中控、汽車座椅通風、電源管理等智慧型控制風扇，供貨給歐洲供應商，間接打入福斯、戴姆勒、BMW 等歐美一線汽車大廠，其中在歐洲市占率達 4 成，穩居第一。

據了解，元山車用散熱風扇原本是間接供貨給福斯，不過產品、技術表現良好且完備，獲得福斯青睞，福斯直接找上門，與業者討論開發車用燃料電池散熱技術，雙方合作已經一段時間。

元山受惠車用需求強勁，加上與客戶簽訂長約訂單，訂單能見度直達 2023 年第一季，看好 2024 年前車用出貨量都維持成長；法人估，明年全年營收年增上看 20%，逼近 50 億元。

另外，元山台灣產能供不應求，已規劃在高雄建置新廠，預計 2023 年完工投產，月產能將從目前的 70 萬台，逐步翻倍至 150 萬台以上；中國塔剛廠今年才完成產能擴充，最大可擴至 100 萬台，預計明年月產能可再增 40 萬台。