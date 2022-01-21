〈台股盤後〉放量跌破萬八創1個月來低點 下探季線支撐

本土疫情擴大延燒，加上美股連日修正，台股下跌壓力重，在護國神山台積電跌破月線支撐之際，台股今 (21) 日終場重挫 318.98 點，失守萬八收 17899.3 點，創 1 個月來低點，成交值更放大至 3041.72 億元，恐下探季線支撐，而周線已跌掉 504 點。

美股連日走弱，使台積電再創下新高後快速向下修正，衝擊大盤信心，從 50 大權值股來看，多數不支倒地，欣興今日重挫超過 9%，長榮、萬海、南電和友達均跌超過半根停板，陽明和富邦媒跌近 5%，矽力 - KY、日月光投控、豐泰、南亞科和研華均跌逾 3%，國巨、台塑、國泰金和富邦金也跌超過 2%。

由於多數中大型股走弱，不少大型股相關供應鏈也受到連動，受到南電和欣興重挫衝擊，IC 基板族群中，景碩跌超過半根停板，同欣電跌 3%。

同時，印刷電路相關族群走弱，博智和金像電跌半根停板，臻鼎 - KY、台表科、泰鼎和楠梓電均跌逾 3.5%。

而利基型記憶體相關業者中，愛普 * 重挫 8%，鈺創和晶豪科跌近 5%，南亞科跌近 4%，華邦電也有 2% 之上跌幅。

在台積電弱勢整理之際，半導體族群同步疲軟，合晶跌近 6%，光罩、台勝科和新唐跌 5% 上下，漢磊和嘉晶跌超過 4%。

航空相關族群同樣持續遭受賣壓，華航、長榮航和中菲行跌 4% 上下，台驊則有超過半根停板跌勢。

而盤面上相對抗跌者以防疫族群為主，毛寶大漲 7%，恆大漲逾 3%，康那香漲近 2.5%。

統一投顧認為，儘管美國聯準會 (Fed) 近期不斷釋出鷹派談話，更不排除多次升息和加快縮表，但利空已逐漸淡化，市場將逐漸接受 3 月將會升息的可能，並回歸聚焦美股企業財報。

國泰投顧則指出，整體而言內資籌碼有利多方，給予指數下檔支撐， 但外資仍因聯準會轉緊縮而保守操作，再加上農曆年封關在即，短線指數將難有強勢表現機會。