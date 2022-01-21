2022企業最愛大學 台大重奪冠、5家科大私大擠進前10

人力銀行今 (21) 日公布 2022 企業最愛大學調查，相隔 1 年，榜單出現大洗牌，若以不分公私立大學與技專校院的整體排行榜來看，台灣大學重回冠軍，陽明交通大學居次，清華大學排名第三，值得注意的是，科大私大表現優異，今年共有 5 校擠進前十名，調查可看出產業界對資訊科技類求才若渴。

1111 人力銀行與 TUN 大學網合作調查 2022 企業最愛大學問卷，結果顯示在整體排行榜中佔據前 10 名的學校分別是台大、陽交大、清大、台科大、成大、政大、淡江、北科大、台北商業大學、輔仁大學。

綜觀前 10 大名校在榜單中位移趨勢，以理工科系擅長的大學，不但名次躍進，更佔據排行榜的前段班，反觀以人文科系為強項的大學，儘管擠進前 10 強，但排名已稍稍滑落。

1111 人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，由企業經營者主導的徵才偏好中，看出產業界對資訊科技人才的渴求，因此帶動理工名校排名躍進，但整體榜單中的排名也打破公私立大學、一般大學與技專校院界線，除公立大學，不乏技專校院與私立大學入榜，包括台科大、淡江等 5 所學校都名列企業最愛榜單，比例高達 50%。

在公立技專校院的排行榜中，研發與產學合作能量豐沛的台科大，連續 2 年蟬聯冠軍，培育出的人才具備扎實技術與優良研發改良能力，持續引領產業創新，成為企業主最愛人才。

至於私立科大部分，致理科技大學連續 7 年穩居冠軍，校方積極推動校外實習，將專業證照、外語檢定、跨域學程與體能認證列入畢業門檻，培養全方位人才，同時與高達 936 家知名企業合作，受到企業主高度肯定與讚賞。