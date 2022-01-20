〈外銷訂單〉首季接單可望淡季不淡 1月將連二十三紅

去年外銷訂單在供應鏈料況改善下，大幅優於預期，展望未來，經濟部統計處處長黃于玲今 (20) 日表示，根據廠商回饋，由於電子科技產品進入傳統淡季，加上高基期影響，估 1 月訂單金額將呈現月減，但在混合生活趨勢發展下，仍將連二十三紅，維持年增正成長，首季接單也可望淡季不淡。

統計處預估今年 1 月外銷訂單金額將達約 585-600 億美元，月減 11.6-13.8%，主要反映淡季、高基期影響，但仍可望年增 11-13.8%，連二十三紅，且創下歷年同期新高。

回顧去年，黃于玲說，疫情推升遠距商機、宅經濟爆發，也改變人類生活、產品生產型態轉型，台灣因具備半導體優秀製程、完整產業供應鏈聚落，帶動電子科技產品需求續強，此外，全球疫苗施打普及、景氣回溫也是傳統貨品成長關鍵。

黃于玲說，展望今年，依研調機構 IHS Markit 預測，今年全球經濟成長率仍可達 4.2%，增福則因去年基期墊高而下滑，但代表廠商接單仍持續成長，只是不會達到去年疫情時高峰，後續則還要關注是否再有「黑天鵝」影響市場。

至於去年 12 月訂單金額唯一衰退的機械類，黃于玲解釋，主要是受中國經濟放緩，對自動化設備需求放緩影響，但若從實際金額觀察，仍為月增走勢，因此，還要關注中國機械需求放緩是短期或長期狀況。