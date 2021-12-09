IMD世界人才報告台灣排名第16名 近十年最佳

瑞士洛桑管理學院 (IMD) 今 (9) 日發布 2021 年 IMD 世界人才排名報告，國發會表示，我國在 64 個受評比經濟體中排名第 16 名，較去年進步 4 名，創下近 10 年最佳表現，在亞洲地區中，我國也僅次香港、新加坡，維持第三名，並優於韓國、中國、日本等。

國發會表示，台灣這次在三項評比指標排名均較去年進步，其中，人才準備度大幅躍升 6 名，擠進前 10 名，位居第 9，投資與發展人才、吸引與留住人才等項目排名也達第 22、9 名，各較去年增加 5、4 個名次。

國發會進一步指出，台灣三項指標排名保持成長，顯示我國在 COVID-19 疫情衝擊中，積極維持勞動市場穩定，並持續培育國內人才、強化吸引海外人才，此外，醫療衛生體系實力良好，相關政策因應疫情、經濟變動得宜，也是整體排名上升關鍵。

雖然主要項目保持成長，但從細項觀察，國發會表示，公共教育支出 / GDP 是今年弱勢項目，未來除既有教育經費定有法定下限外，因應疫情加速數位學習需求，政府也將運用前瞻基礎建設計畫，投入 150 億元強化校園高速網路，並在未來四年再投入 200 億元推動中小學數位學習精進方案。

展望未來，國發會表示，後疫情時代全球面臨經濟新局，將持續把握全球產業鏈重組機會，並助推國家推動 5+2、六大核心戰略產業，落實關鍵人才培育及延攬方案等三大策略。