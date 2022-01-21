〈本土疫情再起〉新增23例創今年新高 蘇揆：未來不排除與病毒共存

國內今 (21) 日一口氣新增 23 例本土個案，創今年以來新高，其中，與高雄一家三口相關就高達 10 例，有 7 例為高雄港新光輪群聚，高市府將擴大採檢逾 2 萬人；針對疫情警戒是否升為三級，行政院長蘇貞昌表示，還在可控範圍內，會努力清零，但未來不排除可能與病毒共存。

高雄市今天新增 10 例 COVID-19 確診，市長陳其邁說明，高雄港感染事件推測是由「新光輪」造成，昨天確診的男童父親是一名輪船維修人員，曾登麥拉倫船、新光輪船作業，並於 15 日出現症狀至診所就醫，但診所並未通報篩檢。

陳其邁表示，有 7 例與新光輪職場有關，另 3 例則是昨天確診的案 18156 在診所的相關接觸者，由於高雄港人員往來非常頻繁，因此，市府將在 34 號、118 號碼頭設置採檢站，擴大篩檢作業，初估相關進出人員有 2-3 萬人。

外界關注台灣是否升級防疫警戒，蘇揆回應，面對國際疫情嚴峻，每天有 420 萬人確診，但相對來說，台灣目前對於確診者都有軌跡可循，政府將努力清零，但不能排除未來要與病毒共存。

蘇貞昌強調，目前國內疫情還在可控範圍內，希望民眾能夠盡快施打疫苗，提高疫苗覆蓋率，同時也能避免重症與死亡，但仍要注意相關防疫規範，蘇揆表示，希望民眾都能夠正常生活、平平安安。

台積電 (2330-TW)(TSM-US)、鴻海 (2317-TW) 暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的第 16 批 BNT 疫苗 99.45 萬劑，今天上午已經順利運抵桃園國際機場，並在完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。