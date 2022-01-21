資金大逃殺 IC設計六千金今年市值蒸發超過5000億元

由於美國聯準會 (Fed) 擬在 3 月加速升息，美國公債殖利率居高不下、達 1.8%，加上台灣疫情再度升溫，台股今 (21) 日重挫摜破萬八大關，千金股也難逃賣壓，股王矽力 - KY(6415-TW) 帶頭下殺、再創今年新低價，6 檔千金 IC 設計今年市值一共蒸發超過 5000 億元、達 5141 億元。

矽力 - KY 今年開紅盤當日最高仍有 5235 元，但隨著市場資金撤離高風險資產，股價連日重挫，今日再寫新低價 3665 元，等同 15 個交易日跌幅高達 1570 元或 30%，市值蒸發 1481 億元。

聯發科 (2454-TW) 今年初同樣寫下歷史新高價、達 1215 元，儘管基本面持續樂觀，今日賣壓也沉重，最低僅 1055 元，跌幅約 160 元或 14%，且由於股本較大，市值蒸發金額高達 2558 億元。

信驊 (5274-TW) 年初受惠資金積極卡位，開紅盤當日表現同樣強勁，股價寫下 3675 元的新紀錄，不過，隨著獲利了結賣壓沉重，今日再度重挫近半根，最低約 2940 元，今年以來累計跌幅 735 元或 19%，市值蒸發 253 億元。

譜瑞 - KY(4966-TW) 則因整體基期相對較低，今年以來跌幅約 285 元或 13%，市值蒸發 230 億元；力旺 (3529-TW) 年初也仍有 2 字頭，今日最低一度約 1725 元，累計今年跌幅 500 元或 23%，市值蒸發約 381 億元。

祥碩今年以來也因近來營運成長趨緩，股價持續下探，累計今年跌幅約 265 元或 15%，市值蒸發 183 億元，累計六大千金 15 個交易日蒸發市值就超過 5000 億元，平均一日市值就少掉 333 億元。