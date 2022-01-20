漢來美食開2家新據點添Q1動能

儘管本土疫情有升溫疑慮，連鎖餐飲集團漢來美食 (1268-TW) 今 (20) 日宣布旗下 2 大品牌「上菜片皮鴨專賣店」和「漢來上海湯包」趕在農曆年前插旗遠百竹北店，為第一季營運增添新動能，而今年全年的展店將著重在南港漢來飯店預計於 12 月開幕，屆時旗下 8 家餐廳將進駐。

截至目前，漢來美食品牌數共 17 個，合計達 44 家分店，隨著年底將一口氣開出 8 家餐廳，屆時全台總店數將超過 50 家，漢來美食也同步持續將漢來湯包、上菜、五梅先生等輕資產品牌列為展店重點。

而此次開出的上菜客單價約 780 元，為全台第 2 家分店，漢來上海湯包客單價約 450 元，則是第 6 家分店，均為首次進駐大新竹地區。

其中，漢來上海湯包因投資金額和座位數相較動輒 200-300 人的大型店更精巧，不僅展店可相對快，也因翻桌率高，是漢來美食集團近年積極著墨發展的小金雞。

漢來美食也透露，除了宴會廳，預計在南港漢來飯店導入升級版的自助餐，並引入火鍋、鐵板燒、餐酒館等業態，高級粵菜餐廳名人坊也將進駐。

此外，農曆年節將至，漢來美食今年外賣年菜有望創新高，預計將銷出 800 套，較去年大增 60%，貢獻營收約 1800 萬元，而在電商平台上銷售的年菜預計可貢獻 600 萬元。

對於近來本土疫情升溫，漢來美食回應，除夕到初二的訂席仍舊穩定，尚未見到明顯的影響。