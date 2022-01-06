德國反壟斷機構擬加強對谷歌的審查

據報導，德國經濟部旗下反壟斷監管機構表示，正在審查谷歌 (GOOGL-US) 使用用戶個人數據及 Google News Showcase 新聞平台產品的處理情況，並且該當局也考慮將相關調查進一步擴大至其他的企業個案，包含亞馬遜 (AMZN--US)、蘋果 (AAPL-US) 和臉書 (FB-US)。

德國聯邦卡特爾署 (FCO) 在週三 (5 日) 表示，已經確定谷歌母公司 Alphabet 達到了企業規模門檻，將會要求該公司接受更大的監管規範。

FCO 署長 Andreas Mundt 在聲明表示：「這是重要的一步，因為 FCO 可以根據這項決定，針對谷歌特定違反反壟斷行為採取應對行動。」

他也表示，已經開始更深入地檢視谷歌對個人數據的處理以及 Google News Showcase 產品。此外，該機構也考慮進一步處理亞馬遜、蘋果、臉書的案件。

谷歌發言人對此表示，相信公司是符合規範的。在有必要做出改變的情況下，公司將繼續與 FCO 進行建設性地合作，尋找解決方案，使德國民眾和企業能夠繼續以有助於他們的方式使用谷歌的產品。

監管機構的行動再次顯示出，美國大型科技企業在全球受到的審查正日益增加。先前，英國監管機構競爭及市場管理局 (CMA) 也曾在一份報告中表示，兩大科技巨頭谷歌和蘋果「牢牢掌控」民眾使用手機的方式，利用市場力量、各自建立獨立生態系統，以減少競爭、限制使用者的市場選擇，並可能促使價格上漲。