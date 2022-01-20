動視收購案衝擊大 Sony股價連日下挫 市值蒸發170億美元 分析師：拋售過頭！

微軟同意以 690 億美元收購動視暴雪後，投資者持續評估該收購交易對 PlayStation 業務的風險，致使 Sony 股價連二日承壓挫低 7% 以上。

微軟 (MSFT-US) 曾表示，這筆交易將使其成為全球第三大遊戲玩家，僅次於騰訊控股 (TCEHY-US) 和 Sony (SONY-US)，並且是美國最大的玩家。騰訊週二挫逾 5%，而 Sony 週二大跌 7% 以上。

Sony (SONY-US) ADR 週三下挫至 110.04 美元，自微軟宣布該收購消息以來，已下挫約 11%，市值縮水近 170 億美元。

投資者越來越緊張，因為電玩遊戲是 Sony 重要業務，一旦勁敵微軟與動視暴雪 (ATVI-US) 合併，Sony 的命脈恐受威脅。FactSet 的數據顯示，華爾街分析師預計，在 2022 年 3 月的會計年度，Sony 的遊戲和網絡服務部門營收將達 256 億美元，較上一財年增長約 5%，在公司營收總額中佔比近 30%。

華爾街擔心，微軟可能撤走 PlayStation 平台上熱門的動視暴雪遊戲，例如《使命召喚》，根據研究公司 NPD Group 的新數據，《使命召喚：先鋒》是 2021 年 PlayStation 上最暢銷的遊戲，排名第三則是《使命召喚：黑色行動：冷戰》。

微軟已為自家 XboX 主機推出一些獨家遊戲，其中以《Halo 》最為熱門，倘若微軟將《使命召喚》納為 XboX 獨家遊戲，將會減損 PlayStation 對某些遊戲玩家的吸引力。

Sony 尚未回應對此事發表評論的請求。針對是否會將動視暴雪的遊戲獨家化，微軟週二表示，「公司正在投資創見一個蓬勃發展的遊戲生態系統，一個可讓世界級內容更輕易接觸到跨平台遊戲玩家的生態系統。」

如今備感壓力的 Sony 可能會在未來幾個月進行大規模收購，該支出也恐令股價承壓。當然，微軟宣布該消息後，也引發了其他 Sony 潛在收購目標的股價漲勢，包括藝電 (EA-US)、Take-Two Interactive (TTWO-US) 以及在巴黎上市的育碧 (Ubisoft) (UBSFY-US)。Take-Two 股價週三漲逾 6%，藝電和育碧分別上漲 2.2% 和 3.7%。

摩根大通分析師 Junya Ayada 認為，若《使命召喚》的授權撤出 PlayStation，將挫傷 Sony 的銷售。同時，考量 PlayStation 5 近期因晶片短缺而供應受限，微軟此時宣布收購動視之舉更加負面衝擊 Sony。儘管如此，Ayada 仍然看漲 Sony 股票，理由是該公司在元宇宙和行動遊戲方面的潛在增長，以及現行的遊戲開發和其他業務部門的潛在偕同效應，尤其是電影工作室。

花旗分析師 Kota Ezawa 也仍然看漲 Sony，並認為 Sony 股價遭過度拋售。「仍有許多遊戲發行商製作 PlayStation 遊戲，且 Sony 自家遊戲也有顯著成長。」

Ezawa 還指出，PlayStation 平台正在尋找其他用途，自動畫、音樂、電影和電視相關的網絡服務中產生獲利。因此他認為 Sony 無須進行收購來回應微軟收購動視的交易。

動視週三股價小跌 0.19%，較微軟每股 95 美元的現金報價低 15% 左右，反映出投資者對該交易面臨嚴厲監管阻力的擔憂。FTC 和司法部均拒絕就該收購交易發表評論。