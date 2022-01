亞馬遜公布魔戒影集副題 透露故事情節

亞馬遜 (AMZN-US) 期待已久、成本高昂的中土奇幻系列影集終於有了正式名稱:「魔戒:力量之戒」(The Lord of the Rings: The Rings of Power)。

這部亞馬遜 Prime Video 的影集計劃於今年 9 月 2 日首映,19 日公佈了該奇幻系列的全名。

劇情主軸發生在作家 J.R.R. 托爾金的《魔戒》系列小說時代背景數千年前;《魔戒》以虛構的中土世界為背景,並以三部曲方式拍成賣座電影。

亞馬遜發表聲明指出,影集的次標題預示這個故事「將托爾金第二紀元發生的重大事件融合在一起:尤其是最具代表性的戒指如何鍛造」。

劇作家 JD Payne 和 Patrick McKay 表示,該系列「結合了中土世界第二紀元的所有主要故事:戒指的鍛造、黑魔王索倫的崛起、努曼諾爾的史詩故事以及精靈與人類的最後聯盟」。

他們補充指出,「到目前為止,觀眾只能在銀幕上看到《至尊魔戒》(One Ring) 的故事。」「但在此之前還有很多其他戒指。我們很高興能分享所有這些史詩故事。」

據拍攝該劇集的紐西蘭政府官員表示,亞馬遜在該劇第 1 季的拍攝上花費約 4.65 億美元。該公司預計將製作 5 季的影集,成為史上最昂貴的電視劇之一。

亞馬遜表示,第 1 季將以多種語言在 240 多個國家及地區推出。新集數將每週推出。